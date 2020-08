【VMA2020】Gaga奪5獎成大贏家　頒獎禮換足8個造型成全場焦點！

年度樂壇盛事「2020MTV音樂錄影帶頒獎禮」(MTV VMA 2020)香港時間今早在紐約舉行,VMA是自新冠肺炎爆發以來美國首個音樂頒獎典禮。由於疫情關係,大會改為現場及錄播方式舉行,亦不安排現場觀眾入場。雖然出席的歌手每位都極具份量,但被天后Lady Gaga的百變造型搶盡風頭。獲9項提名的Gaga終捧走5個獎項,包括新增的Tricon致敬獎,成為大贏家!

Gaga獲頒獲年度合唱及年度歌曲兩個大獎之餘,更擊敗Post Malone、Justin Bieber、Megan Thee Stallion等,奪得年度歌手大獎,每次上台奪獎,Gaga都換上不同造型,其中最特別的就是天使和孔雀造型。此外,Gaga更獲大會頒發新增的Tricon致敬獎,以表揚她在樂壇的成就,並感性地說:「我自小女孩時已開始做音樂,而就算我當時有極大夢想,我從來沒有想過會有一天能夠獲得如此意義重大的獎。」她續指大家正在經歷艱難的時刻,更鼓勵正在收看的歌迷和網民不要輕易放棄夢想。

點擊下圖看Gaga的精彩9分鐘精彩表演照:

大贏家Gaga亦是今屆VMA的表演嘉賓,在9分鐘入面Gaga換足3個造型,獻唱了新專輯《Chromatica》的新歌,包括《Stupid Love》、《911》。當中Ariana Grande都有現身跟Gaga合唱得獎歌《Rain On Me》,是繼歌曲推出後兩人首次在台上一齊表演。

至於美國天后Taylor Swift就憑首次執導的MV《The Man》獲最佳導演,成為VMA史上首位獲得這個獎項的歌手。雖然缺席今屆頒獎典禮,Taylor特別在家中拍片致謝大會及感謝歌迷的支持。

MTV VMA頒獎禮部分得獎名單:

年度歌手:Lady Gaga

最佳樂隊/組合:BTS

最佳新人:Doja Cat

年度音樂錄影帶: 《Blinding Lights》- The Weeknd

年度歌曲:《Rain On Me》- Lady Gaga、Ariana Grande

最佳合唱:《Rain On Me》- Lady GaGa、Ariana Grande

最佳R&B MV:《Blinding Lights》- The Weeknd

最佳搖滾MV:《Orphans》- Coldplay

最佳流行音樂MV:《On》- BTS

Tricon致敬獎:Lady Gaga