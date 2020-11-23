小鬼生前未完成新歌本想贈給女友　歌詞仲與舊歌互相呼應超催淚

台灣男歌手黃鴻升（小鬼）於今年9月突然離世時震驚整個娛樂圈，雖然已經事隔兩個月，但他的家人、好友及粉絲依然活在一片哀傷之下，經常懷念小鬼生前帶給大眾的歡樂畫面。小鬼的突然離世令他本來參與的節目、電影、音樂專輯、甚至乎自家服裝品牌AES的新一季產品發布都受到影響，不過他的唱片公司決定將他本來預計於今年年尾推出的新專輯預計推出，將他生前的創作，以及還未完成錄音的歌曲收錄於「Plan B專輯套組」中，更於昨日（22日）將新歌《地球上最無聊的下午》上架，細看歌詞就會發現原來這首歌是贈給他生前的最愛峮峮。

小鬼留下多首未公開的音樂作品。（IG／＠aes_alien）

據台灣傳媒報道，小鬼的經理人Dino透露小鬼本來想將《地球上最無聊的下午》寫給「小怪獸」，描述對這段感情的心情，然而他只把歌寫到一半就離世，於是後來找「小怪獸」幫忙完成，言下之意「小怪獸」其實就是小鬼的女朋友峮峮。

《地球上最無聊的下午》的單曲封面是手上拿着咖啡杯的小鬼。（KKBOX）

《地球上最無聊的下午》的歌詞中提到，感謝小怪獸對自己默默應援加油，讓辛苦變幸福：「感謝你對我默默的應援加油，讓辛苦變幸福的小怪獸，在這危險地球，把不可能變可能，讓我不曾墜落，只想再跟你一起，玩很大再鬧一場，瘋狂的哭和笑，然後再用力擁抱，穿越平行時空，停留在這一刻，讓我想起怎麼快樂，感受生命的重量。」雖然並沒有指名道姓講小怪獸是誰，但其實可以理解成粉絲、支持者，甚至是峮峮。

峮峮曾經上過《綜藝玩很大》力挺男友。（IG：@qun_04）

Dino還透露，小鬼雖然還未完成這首歌的錄音，不過團隊擷取了小鬼過往的聲音素材，並克服了技術後製而成，粉絲們都覺得聽不出異樣，彷彿真的是小鬼本人所唱一樣。另外，整首歌的歌詞與小鬼多首經典歌的歌詞互相呼應，例如直接引用《地球上最浪漫的一首歌》中的「把不可能變可能」、「讓我想起怎麼快樂」與《忘了怎麼快樂》中的「我們忘了怎麼快樂」、「穿越平行時空」和《平行時空》中的「我存在的平行時空 」、「守護著我溫暖的太陽」及「感受生命的重量」與《北風和太陽》中的「抱緊你就像溫暖的太陽」及「承受愛情的重量」、「想帶你去澀谷的街上走走」與《澀谷》中的「闖入回憶的澀谷」等等，亦將他生前的綜藝節目《綜藝玩很大》寫成「玩很大再鬧一場」，足以證明他的音樂作品和節目都放在他心中很重要的位置。

小鬼是一位出色的歌手，填詞方面亦相當有功架。（Instagram：@aes_alien）

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