蔡依林演唱會Hebe性感打扮撐場　合唱同志神曲兼爆Jolin人生遺憾

蔡依林（Jolin）11月27日請到Hebe（田馥甄）擔任《Ugly Beauty》巡演第4場的嘉賓，兩人曾在「愛最大·其實我們都一樣！婚姻平權公益演唱會」同台，帶來有女同志神曲之稱的《明瞭》，手牽手合唱的畫面為人津津樂道，被稱「甜菜組合」。

蔡依林Ugly Beauty演唱會邀得Hebe田馥甄當嘉賓，及演出精彩場面：

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闊別4年再度合體，她們同樣又是演唱他人作品，巧合的是相中新一代的男同志神曲《刻在我心底的名字》，與她們挺同的心意有所呼應，Hebe透露起初抱着客隨主便的心態，交由Jolin處理歌單，她笑說：「沒想到Jolin提議唱《I'm Not Yours》，我發現自己可能扛不住，也擔心自己太隨便。」

後來Jolin聊到近來對《刻在我心底的名字》一曲很有感覺，碰巧她也挺喜歡的，雙方達成共識，早前綵排時為求完美，彼此把握時間反覆對Key，結束綵排後各自換裝準備演出。而Hebe今年1月到小巨蛋朝聖，直讚Jolin的演唱會從聽覺、視覺到表演都好有完整性，「就像Jolin現在的狀態一樣，專業精準又有人味，性感又感性，可愛又可惡，內外兼具的完整。好喜歡！」

Jolin今晚獨自站在台上獻唱《刻在我心底的名字》，唱完第一段後全場放聲尖叫，嘉賓Hebe從前方的小舞台升起，再次世紀同台合唱，Jolin說：「這個小禮物還喜歡嗎？我們兩個上一次合唱已經好多年了。」透露每次在機場看到Hebe都會開心喊「長髮公主」，Hebe則笑回：「妳也很長髮公主，而且妳有各種顏色。」

有趣的是Jolin提到想為大家準備不一樣的小東西，Hebe秒回：「希望大家喜歡我這個小東西。」讓Jolin頻頻解釋，直呼Hebe是大禮物，隨後Jolin又對Hebe自爆：「每次我唱抒情歌時，都會想起妳。」突如其來的告白讓Hebe很是開心，笑說：「所以每次唱抒情歌曲，都會不小心把我的名字刻在妳心底嗎？」兩人一來一往，逗樂全場。

話鋒一轉，Hebe提到上周看見Jolin穿上性感流蘇裝，特別請託造型師打點帶點流蘇的深V造型，「但我生性保守，中間綁了個小蝴蝶結，我想等我40歲再打開好了！」由於Hebe小露性感，胸前有塊中空的視覺效果，Jolin開玩笑說想打開小蝴蝶結，Hebe立刻加以阻止，表示：「等我40歲再開，而且我原本有開到這邊（指大腿）的開衩，但我裏面穿了一條阿嬤大襯裙，還不到40歲，還不能亂綻放。」

她以Jolin上周在演唱會告白「40歲feel damn good」的橋段，表示Jolin永遠感受不到某件事的美好，引起大家的好奇心，Hebe說：「妳不知道看蔡依林的演唱會，feel damn good，妳此生的遺憾就是沒辦法看蔡依林演唱會！」接着帶動觀眾喊「feel damn good」，逗得Jolin笑說：「還是我坐在台下，妳幫我唱！」最後Hebe說要下台重新感受演唱會的美好，自嘲「自己要下台」，兩人互送飛吻、互喊愛妳道別。

另外，Jolin前天公開與頑童MJ116的合唱精彩畫面，遭網友質疑台下有粉絲沒確實戴上口罩，恐違反防疫規定，對此主辦單位超級圓頂表示：「觀眾進場前都被嚴格要求全程配戴口罩，但有少數觀眾沒有確實配合，本周末的3場演出，我們將會加派場內工作人員，更加仔細檢查每位觀眾是否都有戴上口罩。」

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