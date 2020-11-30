蔡依林演唱會尾場　小S透黑舞衣壓軸突襲！女女激吻一幕全場尖叫

台灣天后蔡依林（Jolin）的「Ugly Beauty」世界巡演高雄站尾場，29日晚請來「IPSS」小S（徐熙娣）壓軸登場，Jolin化身性感「血紅艷后」與小S同台尬舞，小S也輸人不輸陣以「黑色胸狠馬甲裝」較勁，兩人飆唱完「MR.Q」後，小S冷不妨衝向前索吻，Jolin半推半就下回吻，「女女Kiss」掀起滿場尖叫。

只是因為親吻動作太大，小S的唇妝瞬間花了，她急如熱鍋螞蟻Call化妝師上台補妝：「完蛋了！我要走了啊！快請我的化妝師上來一下。」她邊掩著嘴邊說因太久冇Kiss，Jolin也點頭默認「我也是」，於是兩人才會在最後一秒獻出「女女吻」。

這場「國際蔡」與「國際巨星」的世紀對決，早於今年10月Jolin向小S提出邀請，小S也二話不說把時間留下：「我接到電話真的是一秒答應！」

兩人最終以「MR.Q」拚場，背後也歷經一番拉扯，Jolin說：「其實我一直想找S姐唱《I'm Not Yours》，結果她說，《妹這首歌太平淡》。」這話又被小S否認：「她完全歪曲事實，我想唱《呸PLAY》或是像《We Are Champion》等歌曲，是她說這好像有一段距離，但我們明明才差2歲，還在那邊裝沒聽過。」

小S罕有着上如此狂野的性感舞衣，事後不忘在IG擺出誇張Pose勁曬：

後來Jolin幽幽地說：「姐不好意思，《呸PLAY》是我的壓軸！』意思是說老娘沒有要跟妳唱！」但兩人最後仍在台上小跳了一段《呸PLAY》的招牌舞步，彼此互稱「Bitch」，幽默詼諧的對話，逗樂Jolin脫口：「還是我的演唱會給妳好了！」

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