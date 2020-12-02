43歲周蕙玩交友App求脫單　一晚撩11男、貼埋演唱會飛都冇人騷？

周蕙上週末在台北國際會議中心連兩場《漫步月光下》演唱會完美落幕，慶功宴談到最想做的事，她直呼：「全身油壓按摩，我的腳好痛。」怨起正常肚皮舞舞者是赤腳跳，偏偏工作人員要她穿高跟鞋跳，平衡hold住連老師都讚嘆，她謙虛自評7、80分，也盼有機會能返家鄉高雄開唱。

周蕙暌違六年後開演唱會，依然狀態大勇的她盛裝登場！（按圖了解）▼

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43歲仍單身的她，被公司同事封為「資單女」（資深單身女子），事實上在開唱前，公司給她一個任務，讓她註冊交友軟體找桃花，「因為我沒付費，看不到誰喜歡我，我就四處去like別人，都配對成功，最高紀錄同一個晚上跟11個人聊天」，她怨下通告還要忙回訊息，身分被認出、對方就會像記者一樣八百問，但還是有些網友無法聯想是周蕙本人。

經過一個禮拜閒聊最後剩3位男性，公司再出任務，要她將網友約出來約會，她崩潰直呼：「結果沒有人要跟我約會！」因男方覺得她是為了任務才交友，且還得被攝影機側錄，紛紛拒絕！但最後她仍是送出門票邀請這3位無緣男友來看演出，最後只有2位到場。她說：

可以很坦然說自己是資單女，不代表永遠不婚族，只是有兩個人在一起的時候，另一半可以為自己加分，如果是帶來負擔，都這年紀了，何苦在拿負擔揹在身上。 周蕙

她在演唱會上長達近10分鐘的性感肚皮舞驚艷全場，她透露6年前開始接觸，只要有時間就會去上課，她也打趣若有機會唱回高雄，「肚皮舞長度加長」；她為了演唱會特別控制飲食，不忘大方分享自己的塑身之道：「我這陣子大量攝取蔬菜和蛋白質，還有大量的體能訓練跟有氧運動，主要希望在演出時能有充足體力，沒想到副作用就是會變瘦。」不過被問到是否以後會開始走小性感路線？她妙答：「我連私下去游泳都要穿蛙人裝了，這一面還是留在舞台上就夠了！」

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