羅志祥私自改建豪宅天台變露天游泳池　惹鄰居不滿被逼停工

台灣藝人羅志祥（小豬）於今年4月被前女友周揚青指控私生活不檢點兼偷食，令演藝事業停滯不前，更被封做「世紀渣男」，事隔半年依然復出無期。今日（30日）他被台灣傳媒爆料指，打算在2年前買入的豪宅頂層起露天游泳池而導致附近的住客民怨四起，結果令已開始動工的改造工程被要求停工。

羅志祥目前演藝工作停擺中。（視覺中國）

據報道指，小豬在2013年以2億7千萬台幣（約7300萬港元）買入位於內湖的兩個17樓豪宅單位，並將兩個單位打通自住，並於2018年再買入頂層23樓的兩個相連單位兼打通，四個單位合共至少5億台幣（約1億3600萬港元）。近日小豬打算在該建築物的天台上加建一個高空游泳池，並經已開始動工，但卻引起鄰居的不滿，要物業公司介入處理事件。

小豬因為Like爆網紅照，又成為討論焦點。（羅志祥工作室微博圖片）

小豬的加建計劃被逼停工，物業公司告知他改建別墅事先申請，不過小豬表示當時起泳池也只經已得到樓下鄰居的同意，再加上泳池留下亦是他的物業所以一度感到非常不滿並帶給物業公司抱怨，但最後他還是決定先將改建計劃擱置，暫時叫工人停工。對此，小豬的經理人向傳媒回應表示只是一般頂樓露台造景，而且都有遵守社區規定。

羅志祥被指與多位性感女郎在宜蘭泳池派對中甜蜜戲水。（微博/@五脊六獸）

事實上，小豬才於今年4月被爆在宜蘭與好友大根及20個身材姣好的女子開泳池派對，當時他一手將比堅尼女子推進泳池玩得不亦樂乎，狂歡畫面一度引起外界批評。

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