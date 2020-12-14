Sia指控沙拉保夫「病態騙子」令她誤變小三　Twitter撐FKA Twigs

曾因主演《變形金剛 Transformers》系列走紅的沙拉保夫（Shia LaBeouf），近年來轉型成為獨立製片演員，才華頗受肯定，但他過去頹廢、放蕩的行徑仍然要付出代價，繼前女友「小枝女孩」FKA Twigs控告他曾對她身體與心靈上持續虐待、甚至故意傳染性病給她之後，澳洲「不露臉天后」Sia也隨即在Twitter上留言控訴渣男沙拉保夫是個病態的騙子，曾經騙她表示自己單身，讓她捲進了不倫關係中，無意間成了小三。

《變形金剛》沙拉保夫被舊愛控虐待 以撞車威脅她說「我愛你」？

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沙拉保夫與合演《性上癮 Nymphomaniac》女星米亞高絲（Mia Goth）在電影煞科後繼續傳緋聞，之後他們曾被拍到在拉斯維加斯準備辦婚禮，他也曾對外宣稱兩人已經結婚，卻被地方單位駁斥，指那個典禮沒有合法性。沙拉保夫與米亞的離異一樣讓人如霧裡看花，在他聲明彼此已離婚且分手是無可避免的，後來又被見到與米亞在公園公開Kiss，手上仍然戴著婚戒。

沙拉保夫與米亞高絲的關係令人霧裡看花（GettyImages）

Sia稱自己被沙拉保夫誘騙，在不確定他婚姻狀況下無意中當了小三，因而對於FKA Twigs公開對他提出控訴相當有感覺，她在Twitter上發文稱讚FKA Twigs的勇氣，表示替FKA Twigs的做法感到驕傲。Sia稱沙拉保夫雖是個病態的騙子，認為他病得很嚴重，但對他及他的受害者都很同情，希望大家好好愛自己，保持安全，保持距離。

Sia曾於2015年邀沙拉保夫拍攝《饑餓遊戲》主題曲《Elastic heart》的MV，與其當時只得13歲的御用舞者Maddie Ziegler在大鳥籠內大跳「困獸鬥之舞」。MV一出被指富孌童意識，惟當時Sia力撐沙拉保夫的演出完全發揮出她內心的藝術構想：

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I too have been hurt emotionally by Shia, a pathological liar, who conned me into an adulterous relationship claiming to be single. I believe he's very sick and have compassion for him AND his victims. Just know, if you love yourself- stay safe, stay away. https://t.co/2NNEj9w8b1 — sia (@Sia) December 13, 2020

沙拉保夫曾對FKA Twigs的指控回應，稱自己以往傷害過很多人包括他自身，因為酗酒、不清醒，沒有迴避昔日的錯誤，然而他也稱FKA Twigs所言有一些不是事實，可是以他的立場，他沒有辦法再講什麼，並未對FKA Twigs強力反駁，與默認無異，顯然對他的形象和事業即將受到的衝擊，已放棄抵抗。

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