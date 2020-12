《變形金剛》沙拉保夫被前度控告性襲擊　故意傳性病造成情緒困擾

憑《變形金剛》(Transformers)電影系列爆紅的男星沙拉保夫(Shia LaBeouf)負面新聞一籮籮,日前被舊愛FKA Twigs於洛杉磯法庭入稟控告襲擊、性襲擊及造成情緒困擾,索取賠償。

根據外國傳媒報道,FKA Twigs指與沙拉保夫在2018年至2019年拍拖期間,男方故意將性病傳染給自己。有酗酒前科沙拉保夫,更被指長期精神和肉體虐待FKA Twigs,包括在拍拖後變得有超強佔有慾及暴力,並於去年情人節在駕駛期間強迫女方對他說很愛她,否則威脅要撞車攬炒。當到達油站後,FKA Twigs欲逃走,卻被對方箍頸兼襲擊。其後沙拉保夫在車內向FKA Twigs展示手槍,自稱曾因想而殺過流狼狗。

沙拉保夫又會數着每天被女友吻的次數,如果達不到他要求的次數便會鬧報女方。FKA Twigs透過律師表示原本想私下解決,但沙拉保夫拒絕接受精神治療,唯有公開事件來警惕其他女性,如果獲得賠償會將款項捐給家暴慈善基金。

另外,沙拉保夫亦發聲明承認多年來虐待自己及身邊人,不過卻表示FKA Twigs說的有很多都不是事實:「我沒有任何資格去表明自己的行為如何影響別人的感受,亦對自己的酗酒問題和暴力傾向都沒有藉口,只有理解。過往我經常傷害最親近的人,我為自己的過去感到羞愧,為自己傷害的人感到抱歉,我沒有其他說話好講。(I’m not in any position to tell anyone how my behavior made them feel. I have no excuses for my alcoholism or aggression, only rationalizations. I have been abusive to myself and everyone around me for years. I have a history of hurting the people closest to me. I’m ashamed of that history and am sorry to those I hurt. There is nothing else I can really say.)」