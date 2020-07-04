荷里活性侵｜爆韋恩斯坦曾邀女童上私人飛機　歌手Sia力阻成獵物

荷里活著名電影監製韋恩斯坦（Harvey Weinstein）性侵一案在今年3月終有結論，當事人被判刑23年。

韋恩斯坦在過往曾對無數荷里活女星性侵及騷擾，最近澳洲歌手Sia就踢爆，韋恩斯坦連女童都不放過，曾經約《Chandelier》MV女主角上他的私人飛機，令Sia起疑心，幸好當時及時阻止了。

韋恩斯坦最終被判刑23年。（Getty Images）

澳洲女歌手Sia性格低調最不愛露面，但她就透露在2014年歌曲《Chandelier》的MV中，她邀請11歲年輕女舞蹈員Maddie Ziegler扮演「小Sia」，MV在全球獲得很高的點擊率，Maddie也因此為人熟悉。二人自從那時認識後就開始合作之路，Sia私下更當Maddie是契女，對她寵愛有加。

澳洲女歌手Sia爆料，韋恩斯坦曾經邀請Maddie Ziegler上他的私人飛機。（資料圖片）

最近Sia在電台節目爆料，她憶述當時知道韋恩斯坦邀請Maddie上他的私人飛機，幸好她及時阻止悲劇發生。Sia當時立刻打給Maddie的媽媽Melissa，強調「請千萬不要去，不要去，不要去。」

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Sia回憶起這件事都覺得很嘔心，她表示自己認識Maddie之後，就感到有強烈的慾望去保護她，所以知道韋恩斯坦嘗試邀請Maddie上飛機，我力勸Maddie的母親Melissa不要這樣做，「我讓她遠離韋恩斯坦的飛機，這真的非常噁心，但我的眼光幾準，成功保護到Maddie。」

最近Sia在電台節目爆料，她憶述當時知道韋恩斯坦邀請Maddie上他的私人飛機，她立即打電話給Maddie的媽媽。（GettyImages）

Maddie現年17歲，轉眼已長得婷婷玉立，不時都有在網上分享近況，最近更獲大導史提芬史匹堡賞識，主演新版《夢斷城西》。而Sia與Maddie感情很好，最近更會為Maddie揀戲拍，建議她應該與哪些影星合作。