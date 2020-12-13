《變形金剛》沙拉保夫被舊愛控虐待　以撞車威脅她說「我愛你」？

曾因主演「變形金剛」系列大走紅的沙拉保夫，一度因接連不斷的失控、怪異行徑，成為娛樂圈的怪咖，也再無法於大成本巨片擔任要角，他卻不太在意，還曾將自己從童星時期被父親感情勒索、利用的往事改編成電影「我的寶貝男孩」，自己扮演父親的角色，相當受到好評，看似在荷里活有機會轉型再起，卻不料被英國才女歌手舊愛「小枝女孩」FKA Twigs控告，稱他在交往期間對她持續的身心虐待，令她心力交瘁，揭露了他許多讓人心寒的恐怖面。

《變形金剛》沙拉保夫，被前女友英國才女歌手FKA Twigs控告持續虐待身心，按圖查看虐待經過▼▼▼

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對此，沙拉保夫的回應是自己沒有任何藉口與理由，過去他酗酒、不清醒，對於身旁最親近的人有很多精神與身體上的凌虐，但同時他也一樣虐待自己，以往的行為讓他深感羞恥，他也沒別的可以說。他和FKA Twigs從2017年交往，去年分手，FKA Twigs表示從沒想過這樣的事情也會發生在自個兒的身上，會願意對外揭露是希望能夠幫助更多受到家暴、身心虐待的人。在沙拉保夫之前，她曾經與「暮光之城」羅拔柏迪臣訂婚，沙拉保夫並非她第一位高知名度演員男友，卻給她最深、最痛的傷害。

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