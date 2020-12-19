Taylor Swift新碟藏恐怖都市傳說？專輯六大彩蛋最後一個細思極恐

正當大家還浸沉在《folklore》的美妙奇幻音色時，Taylor Swift隨即於年尾再度無預警，推出第九張專輯《evermore》，被她稱作「《folklore》的姊妹作品」，同樣找來Aaron Dessner、Bon Iver、Jack Antonoff和William Bowery共同打造，擴展民謠宇宙不遺餘力。到底彩蛋女王又在這張作品留下什麼線索與謎團，等待我們一一解開呢？一起看看！

《evermore》小知識

對Taylor Swift來說，《folklore》像是一張春夏的季節專輯，《evermore》則是秋冬的暖心傑作，兩者相輔相成。在《evermore》中，她最先完成的單曲為〈dorothea〉，最後一首則為〈happiness〉，是在專輯發行前一週才寫好的。

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Taylor Swift先前在《EW》的訪問中，提及想在《folklore》營造出1830年代女子的形象。一向對數字極度敏感的Taylor Swift，講出1830讓人不禁好奇是有什麼含義。有網友發現，她非常喜歡的一位女性詩人Emily Dickinson，她的出生時間剛好就是1830年12月10日，除了與1830年吻合外，12月10日更是Taylor Swift宣布新專輯的時間點，重點是Emily有一首寫給愛人的知名詩篇，最後一段話寫著「Sue - forevermore!」，專輯名稱與時間點不謀而合。是致敬？還是有更多彩蛋要發掘？可能只有Taylor Swift知道了。

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