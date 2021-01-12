全民造星III｜葉巧琳透過比賽拾回初心　濕身拍MV超性感重新出發

去年葉巧琳（Mischa）參加了《全民造星III》重新出發，這次經歷讓Mischa帶來極大的衝擊，不僅令她找回自己的初心，同時亦令她有感而發，創作了全新派台歌〈浸浴〉，而在新歌MV內，她更以穿上泳衣登場，展現性感一面。

《全民造星III》葉巧琳超性感重新出發！點圖放大逐格睇〈浸浴〉MV↓↓↓

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Mischa前往《全民造星III》的舞台，進行了Casting後，內心的感覺洶湧而出，她很想將這一切紀錄下來，於是找來曾經憑電影《七月與安生》與金培達一同奪得第36屆香港電影金像獎最佳原創電影音樂的波多野裕介一同創作新歌〈浸浴〉，並由林若寧為他填上歌詞。Mischa覺得〈浸浴〉的歌詞是無可挑剔的，她說：「成首歌在說我洗淨所有不好的事，重新上路，在《全民造星III》重新出發，重新開始認識自己，尋回自己初心。在過程裡面可以學到好多，比以前更加認識自己。」Mischa更回想起在《全民造星III》決賽當晚演繹〈浸浴〉時的那個畫面，與同行的參賽者其實都經歷著同樣的洗禮，所以她很想將這歌送給所有參賽者。

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歌詞以浸浴為主題，所以MV也以這個概念貫穿，並由湯駿業AhDee繼〈二人前〉後再次為Mischa執導。AhDee解構MV除了以浸浴的畫面展示洗淨過去的負能量或羞恥的一面外，這同時亦是一次自省的良機，AhDee更說：「每次自省雖然好孤獨，但亦很淒美。因為你會審視自己的骯髒，感覺就像自己躲在月球，然後望見四周千瘡百孔，但只有自己知道。」因為這個淒美的念頭，〈浸浴〉的開首，便是Mischa在月亮面前洗澡，這個畫面，AhDee形容是「將能量轉化成能量瀑布，為Mischa洗淨再上路的儀式」。

其實拍攝MV之日，剛好是Mischa完成《全民造星III》決賽後的兩天，雖然帶著疲倦身軀，但Mischa還是全力以赴。Mischa回想拍攝當日最有趣的畫面，就是整個人浸在浴缸裡的一刻，她說：「其實很凍奇上我雖然懂得潛水，但要漂亮地浸下水但不淺起水花是好困難，因為水會湧進鼻裏，不過我已經盡力，下次要研究一下如何再演繹得更好；另外MV裡面有很多類似現代舞的手部動作，拍攝時我即時想起Alina（造星參賽者之一），她跳的話一定很美。」今次Mischa還在MV中穿上泳衣大騷性感，不過因為有燈光效果配合，她坦言未有刻意減肥，更笑說：「我已經接受了自己在電視上面是肥，在拍攝泳衣那一幕之前我半日沒有進食，但一拍完那個鏡頭便瘋狂進食了！」

〈浸浴〉已正式在KKBOX上架，如樂迷希望再次欣賞Mischa現場演繹這歌，就要留意1月11日（星期一）晚上9時《UNBOX Live Series–Mischa Ip葉巧琳》網上音樂會，屆時Mischa將演繹〈浸浴〉及出道至今多首作品，而造星Team A隊友顧定軒更會現身與Mischa一同演唱。網上音樂會可以在KKBOX Facebook專頁收看，各位樂迷不容錯過。

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