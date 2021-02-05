專訪｜張敬軒出道20周年復甦飛圖FITTO　背後理念源自卡啦OK？

撰文： KKBOX 最後更新日期： 2021-02-05 12:30

智慧修成往往須經歷「如臨深淵的痛苦」──就是切實地走出舒適圈、懇切地直視本身強弱、以行動反覆試驗與修正，才可將思想與才華逐步提升。如若只憑空想、安於逸樂？任天資再橫溢也是徒然。

臨水自照、自我求進的精神，恰是張敬軒（軒仔）的最大堅持。尤其走過疫情肆虐的一年，軒仔跟團隊幾經波折才完成演唱會，又親睹全球氣氛低迷等情況，使其加倍感觸和努力，決意開創自家音樂品牌「FITTO」，並推出品牌旗下的首張專輯《The Brightest Darkness》，陪伴樂迷於陰霾中共尋一點光。

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紛亂中更要沉澱

逆境為生活帶來挑戰，但當我們願求突破，亦可迸發創意。籌劃是次訪問時，軒仔念在長期社交隔離之下，人們相聚的時光變得稀罕，「以往做宣傳，離不開找間餐廳或Bar（酒吧），簡單地拍攝、訪問。但今次我想到大家難得聚首，如果可以在有太陽、空曠又不局促地進行訪問，或會更舒服吧？」他跟團隊專程從淺水灣某商場中，覓來一個室內環境潔淨寬敞，設有大幅落地窗的場所，再精選部分私人傢俱藏品於場內作陳設與拍攝之用，甚至還細心到安排了到會熱食招呼各單位，好讓大家可以邊舒心與安全地交流，邊欣賞戶外的和熙暖陽與悠然浪花，從大局到細節盡展誠意與體貼。

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「很多事情，你願意花心機去想、去找、去留意，自然就會有。」軒仔謙遜表示，用心求新乃音樂人、創作人的本分之一。再者，年初各大頒獎禮過後，有見坊間湧現所謂「樂壇已死」等爭議，也刺激他不斷思考該怎樣應對幻變的世道及新風尚。「網絡世界中，畢竟你我互不相識，留個訊息、發表意見，很簡單，亦時有『唔知你乜水，唔知你邊個』等直觀的評價。但我想鼓勵同業，特別年輕一群，不要過於不開心，坦白說，即使稍有年資如我們，亦經常遇到類似問題，會被人覺得欠知名度，或不想關心我們的音樂等。」

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當周遭眾聲喧嘩，軒仔有感更不應沉溺沮喪，該認真及積極前行，以好作品代替言語說服他人。「其實『樂壇是否已死』，是看你有否留意它。當你不關心樂壇發生甚麼，它死了與否，根本無分別，皆因大家並無關係。若然你真的在意，認為它不夠生命力，就嘗試賦予活力吧。如果你是樂迷，可以多聽不同的歌，或用社交平台推薦，都是動力。至於我身為從業員，擁有一群認受的樂迷，或有不同的發佈機會，亦會以珍惜心態，做好每一件事。像早前跟KKBOX做『一起聽，聽我講』，跟三千幾個觀眾交流，就會把握機會介紹喜歡的歌曲或樂隊，想盡一點帶頭的作用。」

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以FITTO新姿活化飛圖歷史

怎樣善用個人能力與資源，成為人與歌、代與代之間的橋樑，正是軒仔決心於入行20週年創立全新音樂品牌「FITTO Records」的主因， 「早於2019年，我已向公司（英皇唱片）提出想建立個人Label，全權主理自定音樂及發掘新人等心願。過程中，我跟團隊構思過好多名字，中文、全英文，連潮語都有。後來想到本身喜歡有歷史的事物，之前又做過餐廳（仙后餐廳）、Studio（The Village Studios）等舊品牌活化項目，這次與其想『新』名，何不試從活躍過的品牌入手？於是我向老闆提議，起用『英皇娛樂』前身，亦即『飛圖娛樂』並包含『飛圖唱片』為名號，他又一口答應，就有了『FITTO』誕生。」

軒仔從宏觀的市場角度及微觀的個人經驗，娓娓道出意念來源，「昔日卡啦OK盛世中，『飛圖唱片』是香港大型的卡啦OK及LD發行商之一，非常具時代意義，也是業內先驅之一。從前我學唱歌時，常到卡啦OK『練兵』，看到八至九成的MV，都由『飛圖』製作。所以『飛圖』對我來說，還承載了童年記憶，非常重要。我希望就算不可能完全復刻『飛圖』昔日輝煌或經營方式，但起碼可透過『FITTO』這個熟悉卻新創的品牌，以另一種姿態跟年輕樂迷見面。」

懷緬是為了「Move On」

致敬可一不可再的時代，「FITTO」旗下製作的首張專輯《The Brightest Darkness》隆重其事，採用雙CD形式，收錄11首廣東歌及6首國語，合共17首作品，全程由軒仔親自監修，緊貼編曲、混音到樂器錄音等流程；包裝設計亦不惜工本，尺寸參照黑膠唱片大小，全碟以華麗的紅黑配色作主調，封面若隱若現的側拍，勾勒了軒仔沉思的輪廓，視覺感更魅惑、更富聯想的空間；歌詞及相冊的影像、構圖、選紙、排版及印刷之精緻，質感亦比擬高檔次的攝影寫真集，頗具收藏價值。「這張唱片象徵了我和FITTO重要的開始。」軒仔說。

軒仔不想一味懷舊，更期盼透過品牌往後發展，跟同代人追求雋永的創製模式與作品，「懷舊是常見的狀態，怎樣不流於單純的情緒寄託或矯情的抒發？要將『懷緬』化作Move On的動力，傳承之餘也融入新元素。」專輯中，他重新演繹4首影響個人至深的國語經典，包括林憶蓮〈誘惑的街〉、楊鈺瑩〈故事〉、萬芳〈愛，禁不起考驗〉及娃娃〈飄洋過海來看你〉，用意與人重溫當中旋律、歌詞、意境及演繹技巧，及解說兩首代表作〈斷點〉和〈只是太愛你〉如何受啟發而來。

「舊作品的價值在於不受時間限制。歌手們都希望那怕他日年老色衰，至少自己想唱過的歌曲與旋律，可以超越時空地成為好歌。是次翻唱歌曲中，最耐一首有25年歷史，如果有人是那年出世，如今都已25歲。我想，假如他聽到歌後，仍然有感覺、仍會被感動，就是好音樂的指標，這甚至跟我的演繹無關，純粹是那首歌經得起時間的考驗。」軒仔微笑。

要相信自己的音樂直覺

新曲部份亦見心思。封關的日子難以遠行，但軒仔依然專誠邀請來自世界各地的音樂人，以及新晉本地音樂人合作，意圖於低迷氛圍濃罩全球的時候，超越時空與地域的界限，從不同視角去繼續探索廣東歌的可能性。11首廣東新歌，包括：有現居美國L.A.的新加坡著名監製Tat Tong參與部份旋律及編曲，新晉創作人Rapper Delta T（蛋撻頭）填詞的〈Sweet Escape〉；與填詞人王樂儀首度合成的〈無城有愛〉；相熟班底林若寧填詞，舒文監製的〈空手而來〉；黃偉文填詞、別有故事的〈俏郎君〉；談化痛苦為勇氣的〈感情寄生族〉；向已故著名混音大師Bruce Swedien致敬的〈You〉；較Easy Listening的歌迷會主題曲〈懷舊情人〉；化身說書人的〈重頭開始〉；聊生活藝術的〈輕時光〉；絕地求生的〈大霹靂〉；以及Bonus的〈見或不見〉。

MV正熱播的〈俏郎君〉最具話題度性，月前Wyman曾於Instagram分享靈感源自他19歲時經舊情人介紹，所看過的同名經典愛情片《俏郎君》（《The Way We Were》，1973年，由Charles Robert Redford, Jr及Barbra Joan Streisand主演），借戲中人價值觀迥異、相愛不相親的故事談人生遺憾，引發不少討論。至於問起軒仔心頭好，他又對〈Sweet Escape〉別有感覺，「這是我最想Plug的頭兩位。初入行，我好喜歡R&B和Hip Hop，只是基於商業策略，較少做這類歌，近來聽樂迷、樂評說『嘩，〈Sweet Escape〉好新鮮』，感觸又開心⋯⋯證明我要多點相信自己的直覺，做自己喜歡的作品。」

推倒重來的完美主義

軒仔邊翻着厚厚錄音筆記，邊解說一絲不苟求創新的苦與樂，「做音樂最怕陷入Comfort Zone，慢慢被樂迷淘汰。別人未需要新鮮感之前，我就強烈要求自己有新鮮感。例如我重聽《Senses Inherited》、〈百年樹木〉等前作，會好挑剔，借卓韻芝的話，就是『唔好啦～』，不想再那樣唱。」他笑說錄《The Brightest Darkness》過程也極慘烈，「我要先敲碎自己，改變固有的唱歌、咬字及用氣方法，才可以重新發展。記得去年2月，有晚唱完〈俏郎君〉後，十分沮喪地反思：『張敬軒，你唱甚麼歌？』連一首⋯⋯我不會說沒有難度，但〈俏郎君〉不是〈缺〉那種更高難度的作品，其實不應花那麼多時間去『磨』。」

雖然高高低低的狀態，讓軒仔逼得自己吃不消，但極致付出終究有回報。「你看到〈俏郎君〉2019年9月19日的第四個版本手稿上，我合共唱了27次，每一句、有幾個字，唱得好的都記下，到第26 次時，出現3個Take，就是最理想的版本。寫下來是想自己記得，這一句是這樣唱，也要練到之後唱每一句，都能唱到這水準。」

一起擁抱所有變化

嚮往完美的軒仔笑說，「自我觀察和反省好重要。譬如看到Vicky Fung旗下的音樂人，或新一代如林家謙、Serrini等，怎樣如紅樹林般自由發展、茁壯成長，經營與創出跟上一代截然不同的新方向，促使我明白，大家必須承認時代不同，要更Open Our Eyes擁抱新人事。特別2021年是我出道廿週年，自問個人故事沒甚麼值得公開回首，但好希望可以跟團隊、跟同業及『FITTO』簽下的新晉音樂人，一起以此為里程碑，向『我們的下一個20週年』前進。

「今年我的音樂主題是『Next 20』，希望以『獲利回吐』為目標，將過去累積的地位和資源，跟下一代音樂人分享，例如：我準備推出錄音室開放計劃，予本地自資或無投資方的音樂人租用本地最好的音響設備；或利用自己的平台跟大家宣傳或合作等，這是20週年最應該做的事。」

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