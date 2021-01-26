2020 KKBOX編輯年度嚴選本地十大金曲　以好音樂陪你面對新常態

撰文： KKBOX 最後更新日期： 2021-01-26 09:30

2020年，你過得還好嗎？一場突如其來的世紀疫情，使全人類的生活掀起天翻地覆的異變，全球音樂界更是首當其衝，隨社交距離及場館暫封等防疫措施，無數預定的巡演或活動得延期或取消，就連創作及製作的流程亦改完又改、大失預算⋯⋯考驗實在多得難以細數。

但本着「勇於創新、敢於逆流」的創作精神，不少香港音樂人無懼難關重重，仍然謹守各自的崗位及發揮專業，炮製了很多呼應時態，也觸動人心的好音樂，陪伴樂迷度過過去一年或艱難、或孤單、或徬徨的時刻。

KKBOX編輯就嚴選了十首年度廣東歌（排名依歌名筆劃順序），與你重溫當中深意，也尋找力量面對新常態的一年。（點圖放大↓↓↓）

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活在當下：方皓玟〈All We Have Is Now〉

經過2020年，體會生命難測，我們或許不只要學會「珍惜當下」，還真的要好好去將它實踐到生活之中。

繼前年的〈人話〉後久未有作品的方皓玟（小明），終於在去年、事隔七個月後推出由其親自作曲、作詞的新歌〈All We Have Is Now〉。這首歌中，小明請來了ViuTV劇《歎息橋》的班底，導演肥波、遠在海外的二五擔任創作導演，以及四位主演的年輕版演員，陳健朗、談善言、黃定謙及楊偲泳擔任同名MV主角。在歌中，借用四人於陽光下的明媚笑臉，還有以「把未來、還給昨天」等歌詞，似在安慰經歷了不快的香港人，就算面對改變，充滿未知數，但還是要好好照顧自己，真心活過每一天。

共鳴之歌：林家謙〈一人之境〉

香港是「不夜城」，香港人常常最愛呼朋喚友，或到文青Café嘆杯啡、或行山露營看日出，或聚首打邊爐分享美食等，但受疫情肆虐及社交隔離影響，如今街頭、商舖及食肆的盛景暫時不再，人人也得學習適應多了的獨處時光。

林家謙包辦的〈一人之境〉可說「生得逢時」。此歌原是林家謙從自身的內向性情出發，談他身處熱鬧場合時，應對心底糾結、嚮往獨行的心情之歌，料不到歌曲推出後因遇疫情爆發，不少聽眾也陷入「限聚之境」，難再如常跟親朋見面，還得處理內心複雜及寂寞的情緒，意外讓這首「宅男心聲」成為無數人的共鳴之歌，引導了大家思考如何跟自己相處及溝通，心靈獲得安慰。

面對無悔：馮允謙〈地球來的人〉

不少科幻片均有人類移居「外星」的狂想，近年地球環境愈見惡劣、病毒愈見肆虐，許多科學家也正研究開拓太空的可能。但「離開」是解決問題，還是逃避現實呢？

馮允謙的歌曲〈地球來的人〉恰好讓人有此反思。雖然這首歌乍聽是一首情歌，承接了〈開始倒數〉的末日想像，講述未來世界，地球已不適合人類居住，於是大家早已往外星開展新生活，但當中講到主角離開後卻始終難忘地球的事，特別是舊情人的相處，一方面表達了情人之間的牽絆，另一方面也求問到我們每個抉擇，究竟是純粹想逃離世間的苦難，還是決心捲土重來建立美好生活。

就像Jay Fung入行十年，縱遇不少困難始終不放棄音樂夢，堅持為自己選擇的事業奮鬥，終在今年的頒獎典禮獲得佳績一樣，提點了我們生命中有很多事，無論「去或留」，最重要知所珍惜，盡力而行，問心無悔。

記憶有價：黎曉陽〈阿茲與海默〉

生活總有患難，我們或曾幻想：「如果可以洗掉某些回憶就好了。」可是當有一天，你真的失去了記憶時，就會發現這卻未必一定是「好事」。

唱作歌手黎曉陽繼前作〈拾荒者之歌〉後，再於新單曲〈阿茲與海默〉中暢談「記憶」的甜與苦。Michael從小喜歡聽嫲嫲話當年，也對香港的老故事深感好奇，於是他跟填詞人王樂儀合作，以歌中人物患上「阿茲海默症」（Alzheimer's disease／俗稱「老人痴呆症」）的故事，談一個人的記憶以至一個城市變遷，為的不僅在於懷念舊事，更為從過程的快樂與幸福、悲傷與失落中，鼓勵每個人珍惜所有記憶的養分，知道無論好或不好都成就了當下的自己，同時身處動盪中，也別忘了生命的初衷，謹記要做回真我。

別看輕自己：RubberBand〈每道微小〉

每天閱讀新聞，承受世事衝擊，心裡時有一種「人如微塵」的無力感，覺得單憑個人之力實在不足以改善亂象、改變世界。

RubberBand陪伴香港人走過許多城市跌宕，亦深明箇中的愁思與沮喪，然而他們卻認為即使是最最最微小的力量，凝聚起來還是可以做到一點有用之事。所以他們專程創作了〈每道微小〉並走到城中拍攝動畫MV，借故事中「微小的Maly」 - 一種喜愛將別人丟棄的微塵收集的「顯微象」，他們一直相信希望，深知不論外形再細、能力再廢的想法，再聚起來，還是總成大器，不容沒輕易忽視的理念，期盼為同路人打打氣，一起在生活中同步前行，互相支撐度過每個艱辛時光。

化悲憤為力量：Gin Lee 李幸倪〈美男子與香煙〉

談到悲傷記憶，2020年堪稱「不斷失去」的一年。許多熟悉的名字、溫馨的人事、習慣的日常，天天在消逝、天天在離開，任憑心臟再強大，坦白說，有時也都受不了刺激。

對於Gin Lee李幸倪來說，這更是心如刀割的一年。陪伴她生活多年的愛貓芝麻糊因病離世，使其一度陷入崩潰邊緣，幸好有音樂助她慢慢走出灰暗。從分別中，Gin將傷痛化成靈感，推出了談「記憶與療癒」的音樂企劃「失格遊人」，當中第二章的〈美男子與香煙〉就借一個情慾愛恨交纏的愛情故事，展現沉淪於舊記憶如毒癮的狀態，大膽、感性的演繹，既讓Gin Lee盡訴「思念之痛」，還讓人在音樂方面看到一個不一樣的她，反映出有時悲傷也是成長的推動力之一。

認真就輸了：陳奕迅〈是但求其愛〉

對未來的猶豫、對生活的否定，往往使人的成長裹足不前，不敢做出明確的決定、也不敢直接擁抱愛，就像潮語「認真就輸了」，彷彿「是但求其地過活」的人生就足夠了。

陳奕迅（Eason）在網絡引起不少迴響的新歌〈是但求其愛〉，就談論了這樣的一個現象。在同名MV中，導演麥曦茵透過為歌曲創作，由談善言、陳漢娜、盧鎮業和黃溢濠分別飾演的四個角色，演繹了一場遊離的四角戀，讓人聯想到現代人「想愛、難愛，又不懂怎樣去愛」等，移情別戀、愛恨離合的情況，回應歌詞中每個人於愛情路上的怯弱與無奈。

另外，單從小克所寫的歌詞去解讀和聆聽，又可產生「是但．求其．愛」、「是．但求．其愛」、「是但．求其愛」、「是．但求其愛」和「是但求．其愛」等讀法，讓樂迷浮思無窮，並由此反問自身：到底，自己是在求真愛，還是只馬虎地想「愛」或「被愛」，卻不願面對現實呢？

擁抱無常：陳蕾〈娑婆〉

問題天天都多的2020，讓每個人應變得喘不過氣，甚至覺得生活變得很虛幻，很多事情都安排不了、抓不緊了，有種無以名狀的困頓感。

像唱作歌手陳蕾（豹哥）今年就原定想做一個以各地文化為主題的歌曲計劃，並打算到相應的國家為歌曲拍攝MV，誰不知受到疫情下、全球封城，使其計劃暫時無法如期進行，但她沒有停下來，還積極變陣出擊寫成了〈娑婆〉一曲。豹哥於訪問中表示，自己本身不常追劇，但兩年前看到大熱劇《延禧攻略》後，被女主角魏瓔珞的強者個性所吸引，由對方「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我十倍奉還」的個性與態度出發，以普通話歌詞完成初版Demo寫了〈娑婆〉的旋律；及至十個月，當豹哥遊歷尼泊爾時，又認識了佛教文化「娑婆世界」，再為旋律寫成〈娑婆〉的歌詞。縱然現時歌曲已跟原曲不同了，但就巧妙地展現了世事無常多變的真相，似乎也是一種緣份。

撕破童話：per se〈粉碎糖果屋（feat. Serrini）〉

成長，就是連場「撕破童話」的學習過程。過去一年，各種無常，就殘酷地提醒了我們這一點，也逼使大家必須嘗試更新、求變，以讓生活繼續向前。

per se（Sandy與Stephen）與Serrini合作（負責填詞與聲演歌中「巫婆」角色）的再造童話系列的第二首作品〈粉碎糖果屋（feat. Serrini）〉，恰好一針見血地道出這個現實。Sandy與Stephen在這首歌中以童話作基調，透過per se式的細緻編曲，引領樂迷走進一個夢幻的世界，然後再透過曲詞發現當中男女主角，身處之地看似安逸，實情只是溫水煮蛙的迷陣，然後再以巫婆出場的魔幻變奏，激勵年輕人要鼓起勇氣撕破甜美糖衣，逃出巫婆設下的舒適圈，到外面的大世界冒險，那怕試煉中會有苦楚，卻比活得麻木的人生，更見精彩。

假面時代：Serrini〈網絡安全隱患〉

除了物理上的遷徙，「網絡移民」也是熱話。許多網絡及串流平台的資訊及私穩保障疑雲，引發不少網民的不安和躁動，並且觸發了大規模的轉換平台、開新帳戶風潮。

早於2020年初夏，唱作人Serrini就觀察到，香港人近年試圖在網上用不同分身和網名來應對安全隱患，於是先見之明地，先將個人社交媒體改成「Gwendolyn」，一個取材自英國文豪王爾德劇作品《The Importance of Being Earnest》（不可兒戲）的女主角之名，諷喻嚴肅世代中「一點都不chill」的狀態，然後又創作出〈網絡安全隱患〉一曲，將這個污名幽默化，輕描淡寫潛藏日常中赤裸的恐懼，並想激發大家於狂亂時代中聽歌起舞，釋放心底不安。

歌手們在2020年譜出一首首動人樂韻，在逆境下與樂迷走過一個個低潮；創作切合社會時下主題，唱出樂迷心底的每個聲音。深信2021年歌手們定會繼續以樂伴隨，令樂迷每個時刻，都有好音樂相伴。

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