林奕匡新歌《時間的囚犯》陪你「伴疫」　MV影射疫情下的隱形香港

撰文： KKBOX 最後更新日期： 2021-02-13 21:45

唱作男歌手林奕匡（Phil）過往推出過不少充滿正能量的作品，例如〈一雙手〉、〈有淚多好〉及〈生之頌〉等，成功鼓勵了很多樂迷。踏入2021年，Phil來點新意思，推出有別於以往曲風及歌詞的作品，首波主打歌是帶點暗黑風格的〈時間的囚犯〉，新歌MV同步推出，令人耳目一新！

今次行新風格，原來是Phil想趁機與大家分享自己的人生哲學 "PHILosophy"，希望藉着未來推出的新作品，讓樂迷從更多不同層面的林奕匡，包括音樂、興趣品味、生活點滴，刺激起外界對林奕匡的好奇。

相關圖輯：KKBOX 2020百大本地單曲排行：Dear Jane一首歌大幅拋離千嬅奪冠（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

〈時間的囚犯〉就是講述Phil的負面想法，他坦言曾為自己定下一些目標，卻因為錯過時機，令他窮畢生精力，也無法達成這些目標。而在過去一年，因為疫情關係，令他將這個想法投射到其他人身上，他察覺到很多人都會被一些自己定下的無形框架困住自己，引發到他想在新歌中探討這個課題。Phil說：「從社會規範、生物學角度去看，人活到幾多歲便要懂得行路、說話、讀大學、結婚、生兒育女、退休⋯⋯很多人會被無形的時間及定律所限制，更甚會給自己壓力、增添焦慮，就好似疫情持續未有減退，有些人或會因此影響生計，會受壓因而失眠，這種心理健康，我們又該如何適應？」

相關圖輯：2020 KKBOX編輯年度嚴選本地十大金曲 以好音樂陪你面對新常態（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

既然新歌走暗黑風，MV當然也是偏陰沉一點，攝製隊特地到一個已廢棄的海水化淡廠取景，由於當地平日甚少人到訪，所以氣氛難免有點陰森。由於MV要趕在有日照的時候拍攝，幸好一切順利，整個團隊都可準時完成任務。Phil說：「MV感覺是較感性、矇矓、暗黑點，不是日常那些很唯美、很漂亮般的。MV中有主角在當中，似幫我講述故事，在MV中我要不停轉台，觀覺電視中的人物，但其實那些人都是『我』，一個曾經的我。而時間的囚犯，我都曾經是囚犯之一，所以當我看畢時，會想起自己。」

導演Welby則透露，MV在歌曲有demo開始便已經構思拍攝，團隊隨着歌曲的混音及編曲等轉變，拍攝內容亦稍作更改，攝製團隊亦為了配合Phil的新風格，所以思考MV方向時，也想了很多新東西來配合。Welby解釋指MV的男主角，一直被困在電視機人，走不出來，而Phil的角色就好似一個外人般去睇件事，但其實Phil本人都曾經是被困的一員。

看起來有點玄的MV，原來只是一個「開端」，Phil賣關子稱之後推出的MV，會跟今次一樣，有另一位演員幫他去講故事，而Welby更講明故事會「待續」，請粉絲們要密切留意。

【本文獲「KKBOX」授權轉載，按此收聽文中歌曲，立即下載KKBOX App收聽4000萬首中外日韓歌曲！】