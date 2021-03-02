王君馨入圍《Chill Club》年度歌手　或成首位亮相ViuTV的TVB藝人

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王君馨（Grace）去年以「G.Racie」身份轉戰歌壇後成績不俗，今年憑歌曲《Casada》奪《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》的「華語金曲獎」外，早前更憑《尖叫》MV中與林德信的激情戲碼引起極大關注。剛上任TVB高層的曾志偉上月主動與三大唱片公司破冰後，隔離台ViuTV亦亮起綠燈，在今日（2日）公布的《Chill Club推介榜年度推介20/21》入圍名單上見到TVB藝人王君馨的名字，意味着王君馨極大可能成為第一位亮相ViuTV的TVB合約藝人。

王君馨去年以「G.Racie」身份轉戰歌壇後成績不俗。（Instagram：@gwgurlie86）

王君馨其實已經不是第一次出現在ViuTV，她創作的歌曲《Casada》去年已經曾打入Chill Club推介榜第二名，憑出色表現再下一城入圍《Chill Club推介榜年度推介20/21》，與王菀之、莫文蔚、衛蘭、鄭秀文及鄧麗欣等樂壇前輩一同競逐「年度女歌手」殊榮。《香港01》記者曾向王君馨了解，惟對方至截稿前仍未有回覆。

王君馨與王菀之、莫文蔚、衛蘭、鄭秀文及鄧麗欣等樂壇前輩一同競逐「年度女歌手」殊榮。（ViuTV）

王君馨極大可能成為第一位亮相ViuTV的TVB合約藝人。（梁碧玲攝）

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