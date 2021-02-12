呂爵安Edan與偶像張敬軒直播勁興奮：第一首聽嘅廣東歌係《酷愛》

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張敬軒大年初一（12日）凌晨開Live，吸引逾萬觀眾，除了即席演唱《俏郎君》、《情歸何處》、《無忘花》等歌曲，令觀眾大飽耳福外，又Phone-in Moon Tang、Lester Lam等本地獨立歌手，以及近日發行新歌《E先生 連環不幸事件》的MIRROR成員Edan（呂爵安），Edan進入直播後直呼「緊張過做節目」，表示從小就很喜歡張敬軒，第一首聽的廣東歌兼使用作電話鈴聲的正是《酷愛》；作為前輩的張敬軒大讚Edan：「好打動我嘅係無論你喺咩環境下都好自在，無論做《膠戰》定拍劇都搵到自己嘅位置，喺每個崗位都發揮得好好，作為新人你冇將光環放喺第一位，而係將質素放喺第一位，呢個年頭有付出，就有成功嘅機會。」

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張敬軒言談間顯示對MIRROR的了解，從《男排女將》到《膠戰》、再到正在拍攝的《大叔的愛》都十分清楚，但他不忘提醒Edan留意懶音的問題，Edan自言：「我啲懶音真係幾嚴重，《男排女將》出街後發現真係自己都聽唔到自己講咩，唯有讀報紙去練，因為爸爸媽媽都唔係講純正廣東話，所以我自己啲廣東話都唔正，而家都開始改緊，前排就發現自己音調有問題，所以啲人話我有鄉音，都要慢慢再練。」

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