Coachella前世今生「從沙漠誕生成全球最大音樂節」Gaga演出封神

全球規模最大、最知名的音樂節科切拉音樂節（Coachella Festival）每年吸引著近十萬的人潮，只有時下最炙手可熱的藝人才能登上舞台，而今年的表演於近日火熱進行中，超強的陣容不只有音樂天后Lady Gaga、饒舌歌手Post Malone等重量級表演卡司，還有天團BLACKPINK的成員Lisa與Jennie將三度登上科切拉舞台，一起來看看今年的亮點有哪些吧！



從沙漠誕生的科切拉如何成為全球最大音樂節？

科切拉音樂節可說是歷史最悠久的音樂盛事，以強大的音樂陣容、多元化的音樂類型作為賣點，每年賣出超過20萬張門票，每一屆也總有傳奇性的話題舞台。不過你大概很難想像的是，如此盛大的夢幻舞台是起源於科羅拉多沙漠中的Coachella峽谷上，這片幾近乾涸的沙漠上聚集來自美國各地的文青、嬉皮、獨立音樂愛好者，自1999年開始慢慢茁壯，逐漸成為美國的年度音樂盛事，吸引數萬名的年輕人前來朝聖，現在已然擴展為一場結合潮流、藝術與文化的狂歡派對，也被稱為是當代年輕人縮影的大型盛會。

今年Coachella討論度最高的莫過於西洋樂天后Lady Gaga。（gettyimages）

【相關圖輯】回顧Lady Gaga 20個經典造型 出道多年貫徹出位衣著風格（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

Lady Gaga盛大回歸！將沙漠化為大型哥德式歌劇院

今年的2025 Coachella於4月11、12、13、18、19、20日，連6日舉行，討論度最高的莫過於西洋樂天后Lady Gaga，這是她事隔8年再度擔任科切拉的壓軸嘉賓，長達兩個小時的精采表演再次證明了她不只是當代最具影響力的歌手，更是不斷超越自我的藝術家，將這片沙漠化為她專屬的哥德式歌劇院，全程誠意十足的開麥演唱、標誌性的前衛造型、充滿戲劇張力的串場安排以及別具用心的聲光舞台效果，都讓人彷彿在歌劇院觀賞一場史詩級的完美大秀！

【圖輯】點圖放大看更多Lady Gaga演出片段👇👇👇

+ 8

浴火重生的Gaga重現經典場景 致敬摯友與自己

Lady Gaga帶來的表演為「Gagachella 2.0」，以4個篇章訴說自己是如何走上成名之路，在哥德式古堡與石像鬼交織的佈景中，Gaga分裂為兩個角色：身穿紅衣的「混亂女王（Mistress of Mayhem）」與溫柔天真的「光之 Gaga（Light Gaga）」，上演一場內在掙扎的對決，不論是從墳墓中重生的〈Perfect Celebrity〉；穿上金屬盔甲蹣跚地唱出〈Paparazzi〉；在棋盤格舞台上對峙鬥舞的〈Poker Face〉，每個舞台都經過精心安排，不僅重現許多經典的MV場景，更有著致敬已故摯友、以及過去自己的深刻意義，這次無疑又是一場Lady Gaga登峰造極的封神級演出！

【圖輯】點圖放大看更多Lady Gaga演出片段👇👇👇

+ 16

BP首次單飛舞台 鱷魚皮緊身裝、西部牛仔女郎嗨翻全場

除了歐美歌手，韓國女團BLACKPINK也三度登上科切拉，不過未如Lady Gaga的好評如潮，Lisa與Jennie卻獲得相當兩極的評價，身為兩人在科切拉的首個個人舞台，事前就被網友們高度關注著。首日表演的Lisa帶來近一個小時、13首歌曲的舞台，表演間連換五套服裝，從緊身銀色的「蜥蜴裝」、萌翻天的Hello Kitty套裝到紅色星星金屬鉚釘造型，一連表演了〈Money〉、〈Moonlit Floor〉、〈Rockstar〉多首熱曲，火辣的裝造配上熱力四射的唱跳演出嗨翻全場，而14日登場的Jennie也在長達一小時的演出中，以一套鱷魚紋紅色套裝撐全場，與美國歌手Kali Uchis合體演唱〈Damn Right〉，不論是抒情的〈Starlight〉還是紅遍全球的〈like JENNIE〉，音樂一下就造成全場沸騰，氣場全開的台風將氣氛炒到最高點。

【圖輯】點圖放大看更多Jennie演出片段👇👇👇

+ 6

然而，兩人的舞台卻被不少網友詬病，大多數的人認為歌曲的墊音聲過大，表演到中後段時也明顯看出體力不足，喘得上氣不接下氣，似乎無法完整唱出一句歌詞，只能不斷喊麥，不過也有粉絲護航道：

「她們已經是亞洲歌手之最了」

「Jennie的唱功其實算很穩定了」

「兩個人的能量很足，完全是超級巨星。」



目前BLACKPINK位居《網路溫度計DailyView》日韓團網路口碑排行榜（週榜）第5名，今年的科切拉音樂節中哪一個是你心目中的封神舞台呢？

【圖輯】點圖放大看更多Lady Gaga近照👇👇👇

+ 22

延伸閱讀：

K-pop十大單飛女歌手熱度PK！周子瑜超車擠前三 這團體全員上榜！

科切拉史詩級車禍現場！韓網評LE SSERAFIM：讓世界看到了「K-音癡」

Lisa化身龐德女郎首登奧斯卡！最大贏家《艾諾拉》奪五獎刷新影史紀錄、最年輕影帝重回巔峰

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】