《哈利波特》55歲男星命危「頸椎劇痛險癱瘓」急切頸部4骨頭保命

英國男星Nick Moran在電影《哈利波特—鳳凰會的密令》(Harry Potter and the Order of the Phoenix)及《死神的聖物》(Deathly Hallows)中飾演食死人斯卡比奧(Scabior),最近接受重大手術,正在ICU恢復中,據悉他因突發疾病命危,才必須立刻動刀救命。



Nick Moran曾飾演食死人斯卡比奧(Scabior)。(《哈利波特》劇照)

Nick Moran最近接受重大手術,正在ICU恢復中。(網上圖片)

Nick Moran的演員密友在Instagram上透露,他先前因為頸椎疼痛不止,無法說話及行走,醫生診斷如果不趕緊治療可能會永久殘疾,被緊急送往醫院進行救命手術,必須切開脊椎,再切除頸部4塊骨頭,在鬼門關前走了一回。

好友透露他正在ICU恢復中:「他向我們豎起大拇指,但仍需要大家的支持、祈禱和愛。讓我們祈禱他能夠完全康復並早日回歸正常。」Nick Moran因在《哈利波特》系列電影中飾演食死人而受到矚目。他還在佳烈治(Guy Ritchie)的黑幫電影《夠薑四小強》(Lock, Stock and Two Smoking Barrels)、《The Musketeer 》、《恕難恕》(Avengement)、《Boogie Man》和《New Blood》等作品中出演。

