《哈利波特》55歲男星命危「頸椎劇痛險癱瘓」急切頸部4骨頭保命

英國男星Nick Moran在電影《哈利波特—鳳凰會的密令》（Harry Potter and the Order of the Phoenix）及《死神的聖物》（Deathly Hallows）中飾演食死人斯卡比奧（Scabior），最近接受重大手術，正在ICU恢復中，據悉他因突發疾病命危，才必須立刻動刀救命。



Nick Moran曾飾演食死人斯卡比奧（Scabior）。（《哈利波特》劇照）

Nick Moran最近接受重大手術，正在ICU恢復中。（網上圖片）

Nick Moran的演員密友在Instagram上透露，他先前因為頸椎疼痛不止，無法說話及行走，醫生診斷如果不趕緊治療可能會永久殘疾，被緊急送往醫院進行救命手術，必須切開脊椎，再切除頸部4塊骨頭，在鬼門關前走了一回。

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好友透露他正在ICU恢復中：「他向我們豎起大拇指，但仍需要大家的支持、祈禱和愛。讓我們祈禱他能夠完全康復並早日回歸正常。」Nick Moran因在《哈利波特》系列電影中飾演食死人而受到矚目。他還在佳烈治（Guy Ritchie）的黑幫電影《夠薑四小強》（Lock, Stock and Two Smoking Barrels）、《The Musketeer 》、《恕難恕》（Avengement）、《Boogie Man》和《New Blood》等作品中出演。

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