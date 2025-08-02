濱崎步台北演唱會　「台灣濱崎步」也現身會場！正式向本尊道歉

日本天后濱崎步1日晚在台北小巨蛋開唱，號稱「台灣濱崎步」的台灣藝人王彩樺也沒缺席。



王彩樺在活動前受訪時她特地跟濱崎步本尊道歉，甚至因為太過興奮、緊張，全身飆汗，罕見看到王彩樺如此緊張，同時她也特別祝福進來身體狀況欠佳的沈玉琳一切平安。

日本天后濱崎步1日晚在台北小巨蛋開唱（IG@a.you）

日本天后濱崎步1日晚在台北小巨蛋開唱（IG@a.you）

號稱「台灣濱崎步」的台灣藝人王彩樺也沒缺席。（TVBS新聞網授權使用）

活動前受訪時她特地跟濱崎步本尊道歉。（TVBS新聞網授權使用）

王彩樺特地送上花籃。（TVBS新聞網授權使用）

為了能向濱崎步完美致敬，王彩樺說自己今天起了個大早找出能符合「流行女王」要素的穿搭：

我喜歡她每個造型都走在時代尖端，長得漂亮、歌聲好聽！

昨日更帶兩個女兒來朝聖，一家人都是第一次看濱崎步演唱會，也開心能看到本尊。對於媽媽的造型，女兒誇讚：

有一點像（濱崎步）！

當年會出現「台灣濱崎步」的稱號，是因為部落格上有台灣粉絲留言說王彩樺跟濱崎步某些角度神似，用這個綽號行走江湖的同時也被白雲狂嘲：

什麼濱崎步，菜瓜布啦、販賣部啦！

昨日王彩樺正式對此道歉：

臉皮太厚，真的抱歉！

王彩樺也為此特地送上花籃，「恭喜在台灣舉辦演唱會，我是台灣濱崎步，祝演出成功，來自王彩樺」。王彩樺還說如果有機會見到本尊，最想跟濱崎步告白：「我好愛你！對不起！」說到這邊她還說自己緊張到狂飆汗，還要記者摸摸她胸口證實這件事。

最後聊到沈玉琳的病情，她透露昨天有跟潘若迪聯絡：「目前玉琳哥狀況還好，有做全身健康檢查。知道玉琳哥身體不舒服滿心痛的，祝福玉琳哥早日康復，再把歡樂帶給大家，我們就是集氣祝福！」

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