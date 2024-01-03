45歲濱崎步「考慮引退」聽力受損自揭怕唱歌　健康狀況惹粉絲擔心

平成時代最具代表性歌姬之一的濱崎步，14歲便隻身前往東京投入演藝事業，1998年以《poker fave》出道，時尚百變的風格加上多元化的音樂曲風知名度大開，更是史上唯一一位連續3年獲得獲得日本樂壇最高榮譽─日本唱片大獎女歌手，孰料，日前無預警拋出「考慮引退」震撼彈，嚇壞不少粉絲。



濱崎步為慶祝出道25週年，舉辦47縣巡迴演唱會，然而，近日卻突在社群發長文坦言「萌生退意」，罕透露心聲表示，年輕時，最讓她感到空虛的經驗便是不再享受唱歌的時候，但「最近最令人傷心的事情，是當我害怕唱歌的時候」。

濱崎步闖蕩演藝圈20多年歷經種種，漫長的新冠疫情、兩度產子，加上日益增長的年紀，左耳聽力與聲帶以驚人速度被消耗，讓她身心俱疲，因而有了離開這個圈子的想法，嘆「我想優雅的引退」。

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濱崎步回憶未踏入演藝圈還是學生的自己，那時的她沒有頭銜、沒有背景，因此做了一個重大決定，向公司提出從頭學習唱歌，遇到了總是在她充滿負面情緒時給予肯定與鼓勵的聲樂老師，這才有了47縣巡迴演唱會的誕生，暫時打消引退念頭。

事實上，濱崎步早在2000年巡迴演唱會時，便患上內耳性突發失聰，連帶影響身體平衡，隔年在巡迴演唱會彩排時不慎跌落舞台，儘管如此依舊負傷如期演出，敬業態度確實令人欽佩，如今認了曾考慮引退，令不少粉絲感到震驚，也為她的健康狀況感到擔憂。

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