濱崎步IG自揭零修圖素顏靚樣 一拉低口罩膚質絕佳完全唔似45歲
撰文：聯合新聞網
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日本「流行樂女王」濱崎步出道逾25年，時尚打扮與音樂在全球掀起熱潮，即使在眾多後輩歌手出道後地位仍屹立不搖。她去年開起巡迴演唱會，今年也繼續開唱，近日她在搭機時意外曝光素顏搭機的模樣，45歲的絕佳狀態引來網民讚嘆！
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濱崎步近日在社群平台發文，分享平時趕飛機的模樣，其中有段影片她則是小心翼翼地拉下口罩，素顏模樣與平時洋娃娃妝感相差很大，不僅膚質絕佳，散發出來的氣質也宛如她出道時的巔峰樣貌，讓人不敢相信這是濱崎步45歲的真實狀態。
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