45歲濱崎步深夜卸妝「露出素顏真面目」氣質堪比全盛時期靚樣
撰文：聯合新聞網
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日本「流行樂女王」濱崎步出道25年，時尚打扮與音樂在全球掀起熱潮，即使在眾多後輩歌手出道後地位仍屹立不搖。今年45歲的濱崎步日前在IG分享工作照，而她罕見的素顏照就藏在其中一張，居家的模樣讓網友及粉絲都直呼她保養得宜，還是很有少女感。
日本歌手濱崎步在今年七月展開出道25周年巡演，平時則會透過IG分享近況。日前她PO出的近照中，其中一張便是她穿著絨毛外套的居家素顏照。只見她卸下平時的洋娃娃妝感，留下纖長睫毛，即使女神沒有看鏡頭卻仍氣場十足。照片曝光後許多網友都難以相信這是濱崎步45歲的真實狀態，不僅膚質非常好，散發出來的氣質也宛如她出道時的巔峰樣貌。
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