YOASOBI 「YOASOBI ASIA 11-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026–2027」演唱會將於2027年在亞洲國際博覽館舉行，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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YOASOBI香港演唱會海報（Facebook@NEON LIT MUSIC）

YOASOBI演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2027年1月21至22日

演唱會時間：有待公佈

演唱會地點：亞洲國際博覽館 AsiaWorld-Arena (Hall 1)

門票價錢：

Priority Entry (Free Standing): HK$1880＊

Free Standing : HK$1580 / 1380

Marked Seating : HK$1580 / 1380 / 1180 / 980

購票福利：Priority Entry (Free Standing) ＊門票（數量有限）可獲

✦優先進場

✦紀念品一份

YOASOBI演唱會2026香港 | 滙豐 Mastercard優先預購

優先訂票渠道：Ticketflap

門票發售時間：2026年11月16日 10:00-22:00 (HKT)

限購：4張

手續費：每張門票之6%

合資格信用卡：滙豐Mastercard信用卡、滙豐環球私人銀行Mastercard扣賬卡或滙豐卓越理財尊尚Mastercard扣賬卡

YOASOBI演唱會2026香港 | 公售

公開發售平台：Ticketflap

公開開賣日期：2026年11月17日

公開開賣時間：15:00 (HKT)

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YOASOBI演唱會2026香港 | 座位表

YOASOBI香港演唱會座位表（Facebook@NEON LIT MUSIC）

YOASOBI 演唱會2026香港 | 交通

港鐵：

－港鐵啟德站：從D出口離開，沿車站廣場步行約10分鐘即可抵達啟德體育園。

－港鐵宋皇臺站：從D出口離開，步行約5分鐘即可抵達啟德體育園。

巴士：

【1】九龍城碼頭巴士總站 — 步行12分鐘即可抵達啟德主場館：

2E｜白田（北）- 九龍城碼頭

6C｜美孚 - 九龍城碼頭

6F｜長沙灣（麗閣邨）- 九龍城碼頭

11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭

45｜葵涌（麗瑤邨）- 九龍城碼頭

61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭

75X｜大埔（富善）- 九龍城碼頭

85｜火炭駿洋邨 - 九龍城碼頭

85A｜廣源 - 九龍城碼頭

115｜中環（港澳碼頭）- 九龍城碼頭

241X｜青衣（長青邨）- 九龍城碼頭

【2】香港盲人輔導會（木廠街） — 步行6分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑香港盲人輔導會（木廠街）的巴士路線：

3B｜慈雲山（中）- 紅磡（紅鸞道）

5C｜慈雲山（中）- 尖沙咀碼頭

11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭

11K｜竹園邨 - 紅磡站

12A｜長沙灣（海達邨）- 黃埔花園

21｜彩雲 - 紅磡站

61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭

85A｜廣源 - 九龍城碼頭

85X｜馬鞍山市中心 - 紅磡（紅鸞道）

106｜黃大仙 - 小西灣（藍灣半島）

608｜九龍城（盛德街）- 筲箕灣

【3】中華煤氣公司（馬頭角道） — 步行8分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑中華煤氣公司（馬頭角道）的巴士路線：

3B｜紅磡（紅鸞道）- 慈雲山（中）

5C｜尖沙咀碼頭 - 慈雲山（中）

11K｜紅磡站 - 竹園邨

12A｜黃埔花園 - 長沙灣（海達邨）

21｜紅磡站 - 彩雲

85X｜紅磡（紅鸞道）- 馬鞍山市中心

106｜小西灣（藍灣半島）- 黃大仙