YOASOBI香港演唱會2027｜門票公售攻略$980起+購票連結+座位表
YOASOBI 「YOASOBI ASIA 11-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026–2027」演唱會將於2027年在亞洲國際博覽館舉行，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
YOASOBI演唱會2026香港 | 詳情
演唱會日期：2027年1月21至22日
演唱會時間：有待公佈
演唱會地點：亞洲國際博覽館 AsiaWorld-Arena (Hall 1)
門票價錢：
Priority Entry (Free Standing): HK$1880＊
Free Standing : HK$1580 / 1380
Marked Seating : HK$1580 / 1380 / 1180 / 980
購票福利：Priority Entry (Free Standing) ＊門票（數量有限）可獲
✦優先進場
✦紀念品一份
YOASOBI演唱會2026香港 | 滙豐 Mastercard優先預購
優先訂票渠道：Ticketflap
門票發售時間：2026年11月16日 10:00-22:00 (HKT)
限購：4張
手續費：每張門票之6%
合資格信用卡：滙豐Mastercard信用卡、滙豐環球私人銀行Mastercard扣賬卡或滙豐卓越理財尊尚Mastercard扣賬卡
YOASOBI演唱會2026香港 | 公售
公開發售平台：Ticketflap
公開開賣日期：2026年11月17日
公開開賣時間：15:00 (HKT)
YOASOBI演唱會2026香港 | 座位表
YOASOBI 演唱會2026香港 | 交通
港鐵：
－港鐵啟德站：從D出口離開，沿車站廣場步行約10分鐘即可抵達啟德體育園。
－港鐵宋皇臺站：從D出口離開，步行約5分鐘即可抵達啟德體育園。
巴士：
【1】九龍城碼頭巴士總站 — 步行12分鐘即可抵達啟德主場館：
2E｜白田（北）- 九龍城碼頭
6C｜美孚 - 九龍城碼頭
6F｜長沙灣（麗閣邨）- 九龍城碼頭
11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭
45｜葵涌（麗瑤邨）- 九龍城碼頭
61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭
75X｜大埔（富善）- 九龍城碼頭
85｜火炭駿洋邨 - 九龍城碼頭
85A｜廣源 - 九龍城碼頭
115｜中環（港澳碼頭）- 九龍城碼頭
241X｜青衣（長青邨）- 九龍城碼頭
【2】香港盲人輔導會（木廠街） — 步行6分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑香港盲人輔導會（木廠街）的巴士路線：
3B｜慈雲山（中）- 紅磡（紅鸞道）
5C｜慈雲山（中）- 尖沙咀碼頭
11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭
11K｜竹園邨 - 紅磡站
12A｜長沙灣（海達邨）- 黃埔花園
21｜彩雲 - 紅磡站
61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭
85A｜廣源 - 九龍城碼頭
85X｜馬鞍山市中心 - 紅磡（紅鸞道）
106｜黃大仙 - 小西灣（藍灣半島）
608｜九龍城（盛德街）- 筲箕灣
【3】中華煤氣公司（馬頭角道） — 步行8分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑中華煤氣公司（馬頭角道）的巴士路線：
3B｜紅磡（紅鸞道）- 慈雲山（中）
5C｜尖沙咀碼頭 - 慈雲山（中）
11K｜紅磡站 - 竹園邨
12A｜黃埔花園 - 長沙灣（海達邨）
21｜紅磡站 - 彩雲
85X｜紅磡（紅鸞道）- 馬鞍山市中心
106｜小西灣（藍灣半島）- 黃大仙