IVE演唱會2026澳門｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

IVE「SHOW WHAT I AM」演唱會將於2026年5月23日（星期六）晚上6:00在澳門威尼斯人綜藝館舉行，會在Live Nation優先開賣門票及開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

IVE「SHOW WHAT I AM」演唱會澳門場將於2026年5月23日（星期六）晚上6:00在澳門威尼斯人綜藝館舉行。（X@IVEstarship）

IVE演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：2026年5月23日（星期六）

演唱會時間：晚上 6:00

演唱會地點：澳門威尼斯人綜藝館

門票價錢：

企位：MOP/HKD 2,299 (VIP) / 1,699 (A Reserve)

坐位：MOP/HKD 2,299(VIP) / 1,699 (A Reserve) / 1,399 (B Reserve) / 999 (C Reserve) / 799 (D Reserve)

VIP套票 - MOP/HKD 2,299

▹ 企位門票或較佳位置坐位門票一張

▹ 參與演前Soundcheck活動

▹ VIP紀念卡牌及掛繩

▹ 專屬周邊商品售賣處排隊區

▹ 優先入場安排

IVE演唱會2026澳門 | Live Nation會員優先訂票優先購票

優先訂票渠道：Cotai Ticketing

門票發售時間：2025年12月10日中午12時至晚上11時59分

1. 於Live Nation HK 官網註冊成為會員

2. 收到電郵後，請建立你的賬戶

3. 訂閱Live Nation Hong Kong 電子報

IVE演唱會2026澳門 | 公開發售

公開發售平台 ：Cotai Ticketing

公開開賣日期：2025年12月11日

公開開賣時間：中午12:00

IVE演唱會2026澳門 | 座位表

IVE演唱會2026澳門 | VIP Package

IVE演唱會2026澳門 | Live Nation 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。