F4演唱會｜朱孝天遭踢走被阿信取代？　四人全新組合將演唱新歌

昔日台灣偶像團體F4驚傳陣容變動？近日「阿信代替朱孝天加入F4演唱會」的話題突然登上熱搜，引發網民熱議。事緣F4即將舉行久違的合體巡演，但名單上卻獨缺「西門」朱孝天，取而代之的竟是五月天阿信。



「F✦FOREVER 恆星之城巡迴演唱會」成員為言承旭、吳建豪、周渝民和五月天阿信。（大麥網）

F4相隔12年後正式合體。（影片截圖）

朱孝天直播「劇透」惹禍？

F4神話不再，將以「F3」形式回歸？據台灣媒體報導，朱孝天之所以缺席是次巡演，並非因為檔期衝突，而是因為信任危機。有指朱孝天早前多次在個人直播中，擅自洩露未公開的巡演細節，包括新歌製作進度及場地規劃等商業機密，導致團隊保密機制失效，項目更因此多次停擺。

朱孝天將不參與演唱會。（朱孝天微博圖片）

阿信耗時兩年促成重組

至於被指「代替」朱孝天的阿信，其實是整個項目的總策劃及音樂製作人。據悉，阿信花了近兩年時間協調各方，才成功促成F4在2025年的合體計劃。此次他不僅深度參與舞台設計與節目編排，更親自操刀創作新歌，包括團體合唱曲及成員單曲。

阿信是整個項目的總策劃及音樂製作人，花費近兩年時間協調各方促成F4此次演唱會。（微博@阿信）

雖然阿信屆時會登台，但性質是以「嘉賓」身份與F3合唱，並非加入成為新成員。真相曝光後，不少網民大讚阿信是「救場王」，認為若無其在幕後運籌帷幄，F4恐怕連「F3」的陣容都無法成行。

「F✦FOREVER」淡化成員數量

此次巡演定名為「F✦FOREVER 恆星之城」，官方特別強調「F」代表Faith（信仰）、Friends（朋友）、Fans（粉絲）及Family（家人），意在強調情感連結而非過往的「4人」標籤。上海首站已落實於2025年12月19日至22日舉行，連開四場。