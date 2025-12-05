《聲秀畢業演唱會》因應大火延期可退款　集中於支援災民重建生活

鑒於大埔宏福苑遭遇嚴重火災，我們對此深感悲痛及惋惜。經過慎重考慮，我們希望在此時此刻，將關懷與資源集中於支援災民重建生活、撫平社區創傷，因此決定將 《This is Our Stage 聲秀畢業演唱會》 延至2026年1月18日（星期日）晚上8時於旺角麥花臣場館舉行。對於已購票的觀眾造成不便，我們致以誠摯歉意，並感謝大家的理解與體諒。

《聲秀畢業演唱會》12月17日演唱會延期。

本次演唱會以感恩為初衷，一眾聲秀學員除為答謝導師及觀眾，亦希望透過音樂發放愛與正能量，為所有受災人士帶來撫慰與支持，祝願他們早日康復，並儘早重建家園。

已購買門票的觀眾請保留原有門票，以便處理後續安排。有關門票保留或退款之詳情如下：

A) 保留門票觀看延期場次

請妥善保留 2025年12月17日演唱會完整無損之原門票，屆時可憑原門票按原定座位觀看2026年1月18日（星期日）之延期演出。

B) 申請退款安排

如未能觀看延期演出，請務必按以下流程，於2025年12月14日23:59前（香港時間） 聯絡所使用的購票平台申請退款，逾時將不獲受理：

1.⁠ ⁠透過公開發售購票之觀眾，請向售票平台CAST Ticketing申請退款，可於其官網 https://www.tickets.cast-event.com 目錄內點擊「客戶服務」，或電郵至contact@ticketflap.com提交退款申請（請提供購票時登記電郵地址及訂單編號）。CAST Ticketing有需要時會以電郵方式聯絡相關退款事宜，請觀眾務必留意電郵；

2.⁠ ⁠所有退款申請，將於申請後至少45個工作天或以後發放，退款時間可能因應購票時付款方式的不同而有差異，請耐心等候處理；

3.⁠ ⁠任何形式之購票附加手續費，將不獲退還；

4.⁠ ⁠如未有按上述程序提出之退款申請，將視為同意保留門票觀看延期演出，主辦單位保留拒絕退款申請之權利。

5.⁠ ⁠如門票資料曾被塗改、刪除，或經驗證為假票，有關退款申請將不予受理。

再次為是次延期為各位帶來的不便表達深切歉意，感謝各位的諒解與支持。

祈求傷者早日康復，願大家平安。

主辦單位：棋人香港 / 寶輝娛樂 / 電視廣播有限公司 / Shaw Music Group

協辦單位：星傳文化 / 天才製作

公告日期：2025年12月4日