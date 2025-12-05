楊千嬅演唱會｜為特技人滯留半空整晚解畫：確保機件安全才可降落

楊千嬅一連六場的紅館演唱會《楊千嬅 Live MY LIVE 2025 演唱會》尾場於4日晚上圓滿結束，演唱會ENCORE時段她多次淚灑舞台，受訪時她解釋：「因為依條回家路好長，就嚟返到又唔得，就嚟返到又唔得，但係我覺得一個好好嘅鍛鍊，呢六年可能喺演唱會上面多啲嘅機會，有好多練習，可能對音樂各樣嘢，自己個練習多啲，有多啲唔同嘅嘢可以返嚟香港開。」她指最感動是見到很多已多年冇見的朋友、舊同學、粉絲，部份人原本已移民，都特地回來，尤其見住有歌迷以前著校服來支持自己，30年過去大家各有經歷、故事，自覺光陰飛逝，上了年紀特別容易感觸。

千嬅全晚共唱了42首歌，她直言是破了自己的香港演唱會紀錄，她笑言辛苦攞到紅館檔期，因此要唱到盡：「唱得一隻歌就得一隻歌，大家錄咗喺手機度得閒攞返嚟聽，練歌練咗咁多年，我唔想嘥咗啲歌，所以我死都要唱晒為止！所以今日最尾唱咗42隻，好滿足呀我自己都。」

演唱會開場前三日，大埔宏福苑發生大火，團隊於短時間內作出安排，先是取消煙火特效和調整演唱會內容，並將首場演唱會收益以及六場演唱會的周邊產品全數盈利撥捐東華三院，支援火災救援及災後重建工作。問到事件對團隊影響大不大，千嬅就感謝團隊迅速反應，並說：「的而且確係一件好大嘅事情，各方面都有好大感受，同埋係好傷痛嘅事，但係佢哋都會坐埋用一個最快嘅速度去處理咗大家嘅情緒，然後大家共識一樣嘢，不如將音樂變成一種淨化，希望大家有一個正能量share，一齊做一啲好嘅事，正面嘅事，所以我同所有主辦單位、公司就話不如直接捐助畀災民，呢個係……呢個時間最重要嘅嘢，不如我哋做一啲踏實嘅事。」

至於對千嬅自己的影響，她表示：「一定唔開心㗎！我一定會，我相信每一個喺香港長大嘅人，都會覺得係好傷痛嘅一件事嚟，因為真係尤其是我自己係一個媽媽，你對家庭一個突如其來嘅失去，係一件好悲痛嘅事。」她透露團隊中有認識的朋友居於宏福苑，雖然當日不在現場、父母亦成功逃難，但全屋都在大火中付諸一炬，千嬅續說：「佢有嚟依個show嘅後台，我哋認識好多年喇，安慰佢，但你唔知講咩好，實在係好痛苦嘅事，你只能夠陪佢、聽佢講，只能夠話『不如你坐喺度，有咩需要幫手就同我講啦，你需要傾偈就搵我哋。』因為陪伴，就係真心陪伴，所以呢個就成為我自己覺得最重要，真係陪佢囉。」

演唱會上，千嬅不止一次提及「陪伴」，她認為這確實非常重要：「一個人悲痛嘅時間，你講好多嘢，佢都聽唔到，佢未消化到自己嗰種情緒，其實係好痛苦嘅事，但係如果有個人可以陪住佢，佢知道身邊有一個人，佢嘅感受唔會俾人否定，佢會有種唔孤獨嘅感覺、安全感，慢慢佢消化到，接受到，佢就會自然開始可以同你表達，咁嗰時佢同你講嘅時候，你就睇吓有咩直接嘢幫到佢，其實都係陪佢囉，身邊嘅人，呢個係心靈重建最基本嘅一步。」千嬅並沒有將自己放得太大，總之只希望透露演唱會與歌迷分享、學習如何消化情緒，在風浪中守護自己的心，互相支持。

Encore部份，千嬅突然在台上表示自己腳很痛，懷疑高踭鞋太高拗柴，又自嘲骨質疏鬆，她解釋因為見到有個很可愛的小朋友便「踎一踎」，懷疑因此整親，「踎一踎就咁樣，跟住唔郁呀直頭，我驚唔知係咪斷筋！我有少少意識到真係唔好郁佢住，睇吓咩事先，因為你唔知咩事，企起身可能會chok親，應該係起身嘅時候高踭鞋拗一拗，因為好高呀對鞋，應該冇事。」她最驚是左邊膝頭斷韌帶，但根據經驗應該只是拉親，相信無大礙。」

第三場演唱會上，前段《最好的債》部份，升降舞台裝置因訊號問題發生故障，原定從天而降的特技人峰哥滯留於原位數小時，直至演唱會完結才返回地面，不過外間也有聲音，質疑為何不先暫停演出讓特技人返回地面才繼續唱。千嬅再就事件解釋，她指特技組成員在今次演唱中有角色、服裝，亦參與《最好的債》、《再見二丁目》、《熱血青年》部份，她表示：「嗰度其實唔係機件故障，你知而家濕度好低，好多嘢行program、無線嘅接收，咁啱天氣乾燥接收有問題，所以我出場嗰架船，同埋坐喺上面Truss嘅阿峰，落嚟嘅時候訊號有問題落唔到，我又唔知，我喺個台一路好行咁走嚟走去唱緊，後尾我問返後面，完咗show嘅時候即刻睇吓咩事，佢話當時佢唔可以即刻做任何事，佢要make sure嗰個機件係可以安全先可以降落，唔可以即刻落，不過坐喺上面，阿頭就話會安全啲，因為佢綁晒安全帶，但係真係會好辛苦，之後佢落返嚟，成功救返落嚟，叫咗佢去check，佢話冇事，我都驚佢危險，佢個人冇事，但係真係好攰囉，你俾我屈喺上面都辛苦嘅！」千嬅透露主辦單位對事件相當緊張，即時封利是叫阿峰去睇醫生，冇事才開工，「第二日返嚟佢話佢冇嘢，因為佢好有經驗，好專業，佢捐咗錢畀災民，佢好sweet，送畀佢，佢就話捐咗畀災民。」

