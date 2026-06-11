ILLIT演唱會2026香港加場｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

ILLIT「PRESS START♥︎」演唱會香港站將於8月22日-23日（星期六-日）在亞洲國際博覽館10號展館舉行，會在Cityline優先開賣門票，並會在Cityline、大麥開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

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ILLIT「PRESS START♥︎」演唱會海報。（FB@Rolemodel Entertainment Group）

ILLIT演唱會2026香港 | 加場詳情

演唱會日期：8月22日（星期六），加場23日（星期日）

演唱會時間：晚上7時

演唱會地點：亞洲國際博覽館10號展館

門票價錢： (梯級座位): 港幣$899/$1,099，(地面座位) 港幣$$1,399/1,799*

注：所有購買$1,799門票的觀眾將可參與演前彩排，並獲得香港場專屬明信片套裝。

ILLIT演唱會2026香港 | 加場公開發售

公開發售平台：Cityline

公開開賣日期：6月16日（星期二）

公開開賣時間：上午10時起（HKT）

ILLIT演唱會2026香港 | GLLIT MEMBERSHIP (GLOBAL)會員優先購票

GLLIT MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員優先購票登記

優先購票會員登記平台：Weverse

優先購票會員登記日期：5月26日（星期二）中午12時 - 6月1日（星期一）中午12時

*若要參與優先購票會員預售，須首先透過Weverse GLLIT MEMBERSHIP (GLOBAL) 申請優先購票碼。

GLLIT MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員優先購票

優先購票會員發售平台：Cityline

優先購票會員開賣日期：6月10日（星期三）)

優先購票會員開賣時間：下午2時至晚上11時59分

ILLIT香港演唱會購票時間。（FB@Rolemodel Entertainment Group）

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ILLIT演唱會2026香港 | 公開發售（完）

公開發售平台：Cityline、大麥網

公開開賣日期：6月11日（星期四）

公開開賣時間：下午2時起

ILLIT演唱會2026香港 | 座位表

ILLIT演唱會2026香港座位表。（FB@Rolemodel Entertainment Group）

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ILLIT演唱會2026香港 | 交通

【1】巴士：

九龍：

E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）

E22P｜航天城 ↔ 油塘

E22X｜航天城 ↔ 油塘

新界：

A30｜機場 ↔ 梨木樹

A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）

A32｜機場 ↔ 葵涌邨

A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站

A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）

A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）

A37｜機場 ↔ 朗屏站

A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站

A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）

A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）

E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）

E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）

E36P｜航天城 ↔ 上村

E41｜航天城 ↔ 大埔頭

港島：

E11｜航天城 ↔ 天后站

E11A｜航天城 ↔ 天后站

離島、機場及口岸：

A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭

B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）

S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）

S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）

【2】港鐵 ：

（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47

（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72

（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80

*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。