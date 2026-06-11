ILLIT演唱會2026香港加場｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表
ILLIT「PRESS START♥︎」演唱會香港站將於8月22日-23日（星期六-日）在亞洲國際博覽館10號展館舉行，會在Cityline優先開賣門票，並會在Cityline、大麥開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
ILLIT演唱會2026香港 | 加場詳情
演唱會日期：8月22日（星期六），加場23日（星期日）
演唱會時間：晚上7時
演唱會地點：亞洲國際博覽館10號展館
門票價錢： (梯級座位): 港幣$899/$1,099，(地面座位) 港幣$$1,399/1,799*
注：所有購買$1,799門票的觀眾將可參與演前彩排，並獲得香港場專屬明信片套裝。
ILLIT演唱會2026香港 | 加場公開發售
公開發售平台：Cityline
公開開賣日期：6月16日（星期二）
公開開賣時間：上午10時起（HKT）
ILLIT演唱會2026香港 | GLLIT MEMBERSHIP (GLOBAL)會員優先購票
GLLIT MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員優先購票登記
優先購票會員登記平台：Weverse
優先購票會員登記日期：5月26日（星期二）中午12時 - 6月1日（星期一）中午12時
*若要參與優先購票會員預售，須首先透過Weverse GLLIT MEMBERSHIP (GLOBAL) 申請優先購票碼。
GLLIT MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員優先購票
優先購票會員發售平台：Cityline
優先購票會員開賣日期：6月10日（星期三）)
優先購票會員開賣時間：下午2時至晚上11時59分
ILLIT演唱會2026香港 | 公開發售（完）
公開發售平台：Cityline、大麥網
公開開賣日期：6月11日（星期四）
公開開賣時間：下午2時起
ILLIT演唱會2026香港 | 座位表
ILLIT演唱會2026香港 | 交通
【1】巴士：
九龍：
E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）
E22P｜航天城 ↔ 油塘
E22X｜航天城 ↔ 油塘
新界：
A30｜機場 ↔ 梨木樹
A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）
A32｜機場 ↔ 葵涌邨
A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站
A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）
A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）
A37｜機場 ↔ 朗屏站
A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站
A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）
A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）
E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）
E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）
E36P｜航天城 ↔ 上村
E41｜航天城 ↔ 大埔頭
港島：
E11｜航天城 ↔ 天后站
E11A｜航天城 ↔ 天后站
離島、機場及口岸：
A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭
B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）
S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）
S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）
【2】港鐵 ：
（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47
（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72
（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80
*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。