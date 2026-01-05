ITZY演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表
韓國人氣女團ITZY第三次世界巡迴演唱會《TUNNEL VISION》香港站將於2026年6月20日 (星期六)在香港亞洲國際博覽館-Arena舉行，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
ITZY演唱會2026香港 | 詳情
演唱會日期：6月20日 (星期六)
演唱會地點：亞洲國際博覽館-Arena
門票價錢：有待公佈
ITZY演唱會2026香港 | 公開發售
公開發售平台 ：有待公佈
公開開賣日期：有待公佈
公開開賣時間：有待公佈
ITZY演唱會2026香港 | 座位表（僅作參考）
IZTY 2024《BORN TO BE》演唱會亞洲國際博覽館-Arena座位圖（僅作參考）
ITZY演唱會2026香港 | 交通
【1】巴士：
九龍：
E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）
E22P｜航天城 ↔ 油塘
E22X｜航天城 ↔ 油塘
新界：
A30｜機場 ↔ 梨木樹
A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）
A32｜機場 ↔ 葵涌邨
A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站
A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）
A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）
A37｜機場 ↔ 朗屏站
A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站
A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）
A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）
E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）
E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）
E36P｜航天城 ↔ 上村
E41｜航天城 ↔ 大埔頭
港島：
E11｜航天城 ↔ 天后站
E11A｜航天城 ↔ 天后站
離島、機場及口岸：
A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭
B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）
S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）
S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）
【2】港鐵 ：
（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47
（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72
（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80
*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。