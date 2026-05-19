wave to earth演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結

wave to earth演唱會《 wave to earth - the pieces tour》將於2026年11月18日在亞洲國際博覽館10號展館舉行，會在Live Nation優先開賣門票，並會在Cityline開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地及交通！



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wave to earth（IG@livenationhk）

wave to earth演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年11月18日（星期三）

演唱會時間：晚上8點

演唱會地點：亞洲國際博覽館10號展館

門票價錢：一般門票由HKD 799起 | VIP 套票由HKD 1,699起 (全企位)

*企位區域: 只適合12歲或以上及身高不少於140厘米之人士。

VIP M&G PACKAGE

▹ 企位門票一張

▹ 演前與wave to earth團體合照（六人一組）

▹ 演前 wave to earth Soundcheck 活動

▹ 由 wave to earth 親自挑選VIP獨家禮品一份

▹ 首批優先入場安排

▹ 專屬周邊商品排隊區

VIP EARLY ENTRY & SOUNDCHECK PACKAGE

▹ 企位門票一張

▹ 演前 wave to earth Soundcheck 活動

▹ VIP獨家禮品一份

▹ 第二批優先入場安排

▹ 專屬周邊商品排隊區

VIP M&G PACKAGE（IG@livenationhk）

VIP EARLY ENTRY & SOUNDCHECK PACKAGE（IG@livenationhk）

wave to earth演唱會2026香港 | Live Nation會員優先購票

優先訂票渠道：Cityline

門票發售時間：2026年5月27日（星期三）下午3時至晚上11時59分

*若要參與優先購票會員預售，須首先透過Live Nation HK 官網註冊成為會員。

wave to earth演唱會2026香港 | 公開發售

公開發售平台 ：Cityline

公開開賣日期：5月28日（星期四）

公開開賣時間：下午3時起

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5. Delsey 30" GRENELLE SE Expandable Front Opening Suitcase（價值HK$4,980；顏色隨機）；或

6. Marshall Emberton II 無線音箱 (價值$1499; 顏色隨機）



優惠受條款及細則約束。

wave to earth演唱會2026香港 | Live Nation 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。

wave to earth（@wave_to_earth）

wave to earth演唱會2026香港 | 交通

【1】巴士：

九龍：

E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）

E22P｜航天城 ↔ 油塘

E22X｜航天城 ↔ 油塘

新界：

A30｜機場 ↔ 梨木樹

A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）

A32｜機場 ↔ 葵涌邨

A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站

A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）

A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）

A37｜機場 ↔ 朗屏站

A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站

A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）

A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）

E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）

E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）

E36P｜航天城 ↔ 上村

E41｜航天城 ↔ 大埔頭

港島：

E11｜航天城 ↔ 天后站

E11A｜航天城 ↔ 天后站

離島、機場及口岸：

A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭

B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）

S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）

S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）

【2】港鐵 ：

（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47

（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72

（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80

*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。