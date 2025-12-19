亞洲國際博覽館座位表｜最新演唱會/活動+交通+泊車攻略一文看清

亞洲博覽館座位表平面圖｜講到近年香港最重要、最具規模的演出場地，亞洲國際博覽館（AsiaWorld-Expo，簡稱亞博）一定佔一席位！位於赤鱲角、緊貼香港國際機場，亞博最大場館 Arena 可容納約14,000名觀眾，以可靈活變陣的舞台配置、高樓底與國際級音響系統聞名，無論是大型演唱會、K-pop世界巡演、國際電音派對、電競賽事，甚至展覽級演出，都能輕鬆駕馭。多年來，BTS、BLACKPINK、SEVENTEEN等頂級K-pop偶像與團體，都曾選擇香港亞博作為世界巡演重點一站，亞博可謂見證無數萬人空巷的經典場面。而對準備入場睇show嘅你嚟講，最關心的當然係座位表平面圖點睇？泊車位喺邊？搭機鐵定巴士方便？即刻睇下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

亞洲國際博覽館｜座位表平面圖、容納人數

亞博有多個展館，以下為大家盤點熱門演唱會展館的座位表平面圖，買飛前必睇！

亞博｜AsiaWorld-Arena（1號展館）

AsiaWorld-Arena（1號展館）是全港最大型的世界級室內多用途文娛活動場地，佔地10,880 平方米。場館採用劇院式三面舞台設計，設座位時可容納約12,500名觀眾，如有企位配置，入場人數更可達14,000人。

亞博｜AsiaWorld-Arena（1號展館）半場三面舞台座位表平面圖

三面舞台（半場）配置平面圖（來源：亞洲國際博覽館管理有限公司）

亞博｜AsiaWorld-Arena（1號展館）全場三面舞台座位表平面圖

三面舞台（全場）配置平面圖（來源：亞洲國際博覽館管理有限公司）

亞博｜AsiaWorld-Arena（1號展館）三面舞台設企位

三面舞台（設企位）配置平面圖（來源：亞洲國際博覽館管理有限公司）

亞博｜AsiaWorld-Summit（2號展館）

2號展館佔地8,200平方米，全面地毯覆蓋的無柱式場館可容納多達5,000名觀眾的演唱會場地。

亞博｜AsiaWorld-Summit（2號展館）座位表平面圖

AsiaWorld-Summit（2號展館）座位表平面圖（來源：亞洲國際博覽館管理有限公司 ）

亞博｜6、8及10號展館

亞洲國際博覽館6、8及10號展館是由標準展館改裝而成的寬敞會議區，提供11,360平方米或以上空間，可容納約2,800人的活動；展館配備舞台及多層觀眾席，場地可同時容納企位和座位觀眾。

亞博｜8及10號展館座位表平面圖

8及10號展館座位表平面圖（來源：亞洲國際博覽館管理有限公司 ）

亞博｜6、8及10號展館座位表平面圖

亞博｜Runway11（11號展館）

Runway11佔地4,400平方米採用無柱式設計，可容納3,800名觀眾。

亞博｜Runway11（11號展館）座位表平面圖

Runway 11 （11號展館）座位表平面圖（來源：亞洲國際博覽館管理有限公司 ）

亞洲國際博覽館泊車幾多錢？最近係邊到？

亞洲國際博覽館｜11 SKIES停車場

亞洲國際博覽館周邊設有兩個公眾停車場，11 SKIES北停車場及南停車場，均為24小時開放。

亞洲國際博覽館交通

亞洲國際博覽館｜機場快綫+港鐵

訪客可乘搭香港鐵路（港鐵）機場快綫，於博覽館站出閘，機場快綫博覽館站建於亞洲國際博覽館內，交通往來便捷直接。機場快綫與港鐵綫相連，乘客可轉乘前往香港主要各區，瞬間即達。

機場快線轉乘優惠（來源：亞洲國際博覽館管理有限公司 ）

亞洲國際博覽館｜特別日子有特快巴士路線？

亞洲博覽館鄰近不同交通樞紐，多條巴士、跨境及機場快線接駁路線途經博覽館周邊，連接港九新界及離島，往返十分方便。由於不同路線在平日與活動日的班次與途經站點可能有差異，建議出行前在巴士App、機場接駁網站或港鐵官網核對最新時間、路線及臨時安排。

亞洲國際博覽館｜巴士

部分巴士路線位於11 SKIES基座內的航天城交通總匯。抵達交通總匯後，可經11 SKIES有蓋行人天橋前往亞洲國際博覽館。

抵達交通總匯後，可經11 SKIES有蓋行人天橋前往亞洲國際博覽館（來源：亞洲國際博覽館管理有限公司）

亞洲國際博覽館｜東涌特快巴士

亞館於指定活動日子提供點對點特快巴士路線X1，由東涌巴士總站（港鐵B出口）直達亞洲國際博覽館。

X1 特快巴士（來源：亞洲國際博覽館管理有限公司）

亞洲國際博覽館｜往來中國內地口岸巴士

訪客可坐乘B4專營巴士來往港珠澳大橋香港口岸和亞洲國際博覽館巴士總站。亞洲國際博覽館亦有與跨境巴士及豪華轎車公司合作，為訪客提供直接往來亞博館及中國內地的跨境服務，方便快捷。

B4巴士（來源：亞洲國際博覽館管理有限公司）

亞洲國際博覽館最新演唱會／活動／展覽

活動1. 首屆亞洲無損檢測設備與技術博覽會

日期：2026年11月3日-5日

地點：3號展館

活動2. 《tuki.1st ASIA TOUR 2026 in HONG KONG》

日期：2026年5月9日-10日

地點：Runway 11（11號展館）

活動3. 2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN HONG KONG

日期：2026年5月9日

地點：AsiaWorld-Arena（1號展館）

活動4. 亞太商旅會展匯

日期：2026年3月18日-19日

地點：5及7號展館

活動5. 亞洲國際電池及儲能技術展覽會｜亞洲國際新能源交通工具技術與產業展覽會

日期：2026年3月10日-12日

地點：3、6及8號展館

活動6. 亞洲時尚首飾及配飾展–SEASONS春季

日期：2026年3月3日-6日

地點：3及6號展館

活動7. 香港貿發局香港國際鑽石、寶石及珍珠展

日期：2026年3月2日-6日

地點：1、2、5、7、8、9、10及11號展館

活動8. ONEREPUBLIC“From Asia, With Love” 2026 in Hong Kong

日期：2026年2月21日

地點：AsiaWorld-Arena（1號展館）

活動9. QWER 1ST WORLD TOUR in HONG KONG

日期：2026年2月8日

地點：Runway 11（11號展館）

活動10. Q comes Q goes 2026 Sunset Rollercoaster in Hong Kong

日期：2026年2月7日

地點：9號展館

活動11. 2026 aespa LIVE TOUR - SYNK: aeXIS LINE - in Hong Kong

日期：2026年2月7日-8日

地點：AsiaWorld-Arena（1號展館）

活動12. Calum Scott The Avenoir Tour 2026 香港站

日期：2026年2月5日

地點：Runway 11（11號展館）

活動13. 浪琴香港國際馬術盛典

日期：2026年1月30日-2月1日

地點：3、5、6、7及8號展館

活動14. NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH: Our WISH’ IN HONG KONG

日期：2026年1月24日 - 25日

地點：AsiaWorld-Arena（1號展館）

活動15.【LingOrm「New Party」2026 FanMeeting in Hong Kong】

日期：2026年1月24日-25日

地點：Runway 11（11號展館）及會議及宴會中心

活動16. DAY6 10th Anniversary Tour ＜The DECADE＞ in HONG KONG

日期：2026年1月17日-18日

地點：AsiaWorld-Arena（1號展館）

活動17. 西川貴教 vs T.M.Revolution 香港專屬演唱會

日期：2026年1月10日

地點：8號展館

活動18. TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT: TOMORROW＞ IN HONG KONG

日期：2026年1月9日-11日

地點：AsiaWorld-Arena（1號展館）

活動19. Rainbow Gala 33 同人誌即賣會

日期：2026年1月3日-4日

地點：3、6及7號展館

活動20. PURDORI呈獻 2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮

日期：2026年1月1日

地點：AsiaWorld-Arena（1號展館）

活動21.《張與辰 The Novara Ball 演唱會》

日期：2025年12月31日

地點：8號展館

活動22. 2025 JUNG YONG HWA LIVE ‘Director’s Cut: Our Fine Days’ in Hong Kong

日期：2025年12月27日

地點：8號展館

活動23. 炎明熹［風之旅］My Voyage Goes On Live

日期：2025年12月24日

地點：8號展館

活動24. 李鐘碩亞洲巡迴粉絲見面會香港站-2025巡迴最終場

日期：2025年12月20日

地點：8號展館

活動25.《Katch 音樂娛樂平台呈獻：KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》

日期：2025年12月17日-26日

地點：AsiaWorld-Arena（1號展館）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略