CLC演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結+座位表

CLC《CLC 11th ANNIVERSARY CONCERT 》演唱會將於2026年8月29日(星期六) ，粉絲見面會將於8月30日(星期日)在AXA x WONDERLAND竹翠公園，西九舉行，會在KKTIX開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛及場地！



CLC香港站演唱會海報（IG@coconut_entertainment_ltd）

CLC演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：8 月 29 日 ( 星期六 )(演唱會) 及 8 月 30 日 ( 星期日 )(見面會)

演唱會時間：暫未公佈

演唱會地點：AXA x WONDERLAND 竹翠公園，西九

門票價錢：暫未公佈

CLC（IG@cube_clc_official）

CLC演唱會2026香港 | 公開發售

公開發售平台 ：KKTIX、大麥、貓眼、uutix、Trip.com

公開開賣日期：暫未公佈

公開開賣時間：暫未公佈

CLC演唱會2026香港 | 座位表

暫未公佈

CLC演唱會2026香港 | KKTIX 3個搶票技巧

技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面

建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。

技巧2｜迅速填妥資料

因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！

技巧3｜預先熟習演唱會詳情

KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。