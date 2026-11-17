Charlie Puth香港演唱會2027｜門票優先公售攻略+購票連結+座位表
Charlie Puth《 Whatever's Clever! World Tour》演唱會將於2027年4月21-22日(星期三-四) 晚上8時間在啟德體藝館舉行，會在藝人官網優先開賣門票，並會在HK Ticketing開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
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Charlie Puth演唱會2027香港丨詳情
演唱會日期：4月21-22日(星期三-四)
演唱會時間：晚上8時
演唱會地點：啟德體藝館
門票價錢：HKD 1,399 / 999 / 799 (全坐位 All Seated)
Charlie Puth演唱會2027香港丨原購專屬優先訂票
優先訂票渠道：HK Ticketing
門票發售時間：2026年11月26日 (星期四) 中午12時 - 晚上11:59
注意：已購《Charlie Puth - Whatever’s Clever! World Tour in Hong Kong》原定2026年演出日期門票的觀眾，將獲安排於是次延期演出優先訂票。原購票人將於2026年11月20日中午12時前，將會收到由原購票平台發送的的電郵或手機短訊通知，敬請留意。
Charlie Puth演唱會2027香港丨公開發售
公開發售平台：HK Ticketing
公開開賣日期：2026年11月27日 (五)
公開開賣時間：中午12時
Charlie Puth演唱會2027香港丨座位表
Charlie Puth演唱會2026香港丨HKTicketing 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。
Charlie Puth演唱會2027香港丨交通
港鐵：
－港鐵啟德站：從D出口離開，沿車站廣場步行約10分鐘即可抵達啟德體育園。
－港鐵宋皇臺站：從D出口離開，步行約5分鐘即可抵達啟德體育園。
巴士：
【1】九龍城碼頭巴士總站 — 步行12分鐘即可抵達啟德主場館，
2E｜白田（北）- 九龍城碼頭
6C｜美孚 - 九龍城碼頭
6F｜長沙灣（麗閣邨）- 九龍城碼頭
11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭
45｜葵涌（麗瑤邨）- 九龍城碼頭
61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭
75X｜大埔（富善）- 九龍城碼頭
85｜火炭駿洋邨 - 九龍城碼頭
85A｜廣源 - 九龍城碼頭
115｜中環（港澳碼頭）- 九龍城碼頭
241X｜青衣（長青邨）- 九龍城碼頭
【2】香港盲人輔導會（木廠街） — 步行6分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑香港盲人輔導會（木廠街）的巴士路線：
3B｜慈雲山（中）- 紅磡（紅鸞道）
5C｜慈雲山（中）- 尖沙咀碼頭
11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭
11K｜竹園邨 - 紅磡站
12A｜長沙灣（海達邨）- 黃埔花園
21｜彩雲 - 紅磡站
61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭
85A｜廣源 - 九龍城碼頭
85X｜馬鞍山市中心 - 紅磡（紅鸞道）
106｜黃大仙 - 小西灣（藍灣半島）
608｜九龍城（盛德街）- 筲箕灣
【3】中華煤氣公司（馬頭角道） — 步行8分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑中華煤氣公司（馬頭角道）的巴士路線：
3B｜紅磡（紅鸞道）- 慈雲山（中）
5C｜尖沙咀碼頭 - 慈雲山（中）
11K｜紅磡站 - 竹園邨
12A｜黃埔花園 - 長沙灣（海達邨）
21｜紅磡站 - 彩雲
85X｜紅磡（紅鸞道）- 馬鞍山市中心
106｜小西灣（藍灣半島）- 黃大仙