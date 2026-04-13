WIM演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表
撰文：亞瑟 多娜
出版：更新：
WIM《 HONEYMOOD Asia Tour 2026》演唱會將於2026年5月30日(星期六) 在TIDES舉行，會在Live Nation會員優先訂票優先開賣門票，並在Ticketflap公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
WIM演唱會2026香港 | 詳情及購票福利
演唱會日期：2026年5月30日(星期六)
演唱會時間：晚上8時
演唱會地點：TIDES
門票價錢：HKD699起（全企位）
WIM演唱會2026香港 | Live Nation優先購票
優先訂票渠道：Ticketflap
門票發售時間：2026年4月16日(星期四) 12PM-11:59PM
WIM演唱會2026香港 | 公開售票
公開發售平台：Ticketflap
公開開賣日期：2026年4月17日(星期五)
公開開賣時間：12PM
WIM演唱會2026香港 | Live Nation 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。