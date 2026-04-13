WIM演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

WIM《 HONEYMOOD Asia Tour 2026》演唱會將於2026年5月30日(星期六) 在TIDES舉行，會在Live Nation會員優先訂票優先開賣門票，並在Ticketflap公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



WIM演唱會官方海報。（官方圖片）

WIM演唱會2026香港 | 詳情及購票福利

演唱會日期：2026年5月30日(星期六)

演唱會時間：晚上8時

演唱會地點：TIDES

門票價錢：HKD699起（全企位）

WIM演唱會福利。（官方圖片）

WIM演唱會2026香港 | Live Nation優先購票

優先訂票渠道：Ticketflap

門票發售時間：2026年4月16日(星期四) 12PM-11:59PM

首爾演唱會大合照。（IG@wimfeelsgood)

WIM演唱會2026香港 | 公開售票

公開發售平台：Ticketflap

公開開賣日期：2026年4月17日(星期五)

公開開賣時間：12PM

WIM（IG@wimfeelsgood)

WIM演唱會2026香港 | Live Nation 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。