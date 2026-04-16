丁噹高雄巨蛋演唱會座位熱烈加開　生日周邀歌迷裝扮入場共慶生日

丁噹《夜遊 A Night Tour》夜未眠巡迴演唱會將於4月18日於高雄巨蛋盛大登場；OST情歌串燒、性感熱辣舞曲、零距離舞台與滿滿經典回憶殺的情感渲染，掀起一波波討論熱潮，票券熱銷近乎完售！繼去年《夜遊》台北小巨蛋演唱會後，高雄巨蛋場也將全面升級，不僅加碼全新舞台機關與歌單。



丁噹《夜遊》高雄巨蛋演唱會座位再加開！4月13日開始搶票。（公關提供）

丁噹高雄場演唱會全面升級

除了加開席位外，這次高雄場將全面升級演出內容，驚喜打造全新舞台亮點：高達兩層樓的巨型舞台道具，結合視覺與燈光效果，將帶來更震撼的感官饗宴。此外，先前在台北場引發熱烈討論的仿生蝴蝶，此次也特別重金加碼引進更多數量，如夢似幻地在高雄巨蛋內翩翩飛舞。

而在留言、簽唱會上丁噹收到許多歌迷的敲碗許願點歌，這次也特別將大家的心聲納入考量，為高雄場重新調整歌單，更精心準備加碼意想不到的閩南語歌曲獻給高雄歌迷，平常不會說閩南語的丁噹，更提早與老師一字一字練習、反覆確認發音，只為在舞台上呈現最完美的一刻，展現滿滿誠意！

「OST女王」丁噹掀經典回憶殺 演唱會舞台、歌單加碼再升級。（公關提供）

丁噹榮獲「微博澳門年度OST黃金唱將」

丁噹出道至今，已累積107首、橫跨67部戲劇的搭劇歌曲紀錄，堪稱華語樂壇最具代表性的OST女聲之一。日前她受邀出席「微博文化交流之夜澳門站」，並榮獲「微博澳門年度OST黃金唱將」的殊榮，丁噹開心表示：「感謝每一部作品、每一段劇情賦予歌聲生命，也謝謝大家的喜歡，並記住這些影視旋律！」現場更帶來〈我愛他〉、〈手掌心〉等經典歌曲，掀起全場回憶殺，引發觀眾大合唱，深厚的情歌影響力掀起一波波感動，更期待與大家在高雄巨蛋再次用歌聲串起每段動人故事。

丁噹榮獲「微博澳門年度OST黃金唱將」。（公關提供）

丁噹生日周高雄開唱

丁噹《夜遊》高雄巨蛋夜未眠演唱會將於4月18日熱烈登場，剛好演唱會時間緊接著丁噹4月17日的生日，丁噹也特別邀請歌迷朋友一同帶著慶生派對道具與造型裝扮進場，共同歡慶生日週！演唱會當天也將特別帶來歡慶遊行，期待與歌迷一起同樂、共創難忘回憶。演唱會加開座位門票於4月13日中午12點拓元售票系統最終搶票，敬請把握最後搶票機會。