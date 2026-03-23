丁噹化身小辣椒熱辣勁裝火力全開　蕭景鴻受邀大方脫衣騷精壯手臂

「全民情歌天后」丁噹將於4月18日登上高雄巨蛋舉行《夜遊 A Night Tour》夜未眠巡迴演唱會，在票房即將完售的熱烈支持下，氣勢持續攀升。而丁噹3月22日率先於四川省體育館開唱，將《夜遊 A Night Tour》演唱會帶往成都，搶先與當地歌迷打造「夜遊不夜城」，用音樂串聯更多城市與回憶。



丁噹「夜遊不夜城」遍佈許多城市，4月18日將於高雄巨蛋開唱。（公關提供）

丁噹邀請蕭景鴻擔任嘉賓

每一站巡演皆注入不同巧思與歌單驚喜，本次特別加碼演唱〈只是不夠愛自己〉，更是在巡演舞台上首唱新歌〈最痛的遺憾〉，也特別邀請「固定朋友」蕭景鴻（阿弟）擔任嘉賓，合體帶來最原汁原味的〈可以是朋友〉。兩人默契十足，現場互動火花四射，丁噹更現場起鬨拱阿弟「脫掉」，掀起全場尖叫，氣氛嗨到最高點！

丁噹邀請蕭景鴻（阿弟）擔任成都站嘉賓。（公關提供）

丁噹緊身熱辣勁裝火力全開

丁噹身穿大紅色緊身熱辣勁裝火力全開，一連帶來〈夜遊〉、〈夜貓〉、〈都是月老惹的禍〉、〈Natural High〉等歌曲，勁歌熱舞瞬間點燃全場氣氛，一開場就掀翻屋頂、氣氛炸裂！首次於成都開唱，丁噹也被當地熱辣美食徹底「洗禮」，演唱會以一身大紅造型登場的她，更幽默自封是「成都小辣椒」，與城市氛圍完美呼應。

丁噹化身「成都小辣椒」熱辣開唱！（公關提供）

〈你為什麼說謊〉引史上最大聲合唱

丁噹也感動準備多首經典情歌〈冷血動物〉、〈猜不透〉、〈我愛他〉等，掀起全場大合唱；其中在演唱〈你為什麼說謊〉時，全場響亮合唱的歌聲更讓她震撼不已，直呼是「有史以來最大聲」的一次！

丁噹《夜遊》演唱會成都首度開唱 收穫史上最大聲合唱紀錄。（公關提供）

蕭景鴻大秀手臂

這次成都演唱會特別邀請蕭景鴻（阿弟）擔任演唱會嘉賓，與丁噹合唱〈可以是朋友〉，兩人默契十足感動全場；阿弟更首次帶來獨唱版本的Energy經典歌曲〈某年某月某一天〉，以不同以往的詮釋方式，勾起滿滿回憶。阿弟分享，這是他首次以個人身分來到成都演出，距離上次與Energy一起到成都演出已是十多年前，他感性表示：「很開心可以舊地重遊，也希望讓成都還不認識我、不認識Energy的朋友可以認識我們，期待回歸後還有機會再來成都！」

蕭景鴻（阿弟）與丁噹合作歌曲，成為彼此演唱會的「固定好友」。（公關提供）

而阿弟也趁演出前空檔四處品嚐成都小吃：川味紅油水餃、串串火鍋、饊子豆花與紅糖糍粑等許多美食，體驗當地的濃烈辛辣美味後，也回到舞台與丁噹一起帶來熱情演出，阿弟更在全力以赴唱完第一首歌就忍不住喊「熱」，丁噹與全場歌迷立刻起鬨，要求「加碼福利」，阿弟也豁出去大方脫下外套秀出精壯手臂，瞬間引爆尖叫聲。

蕭景鴻（阿弟）帶來獨唱版〈某年某月某一天〉 加碼福利秀精壯手臂。（公關提供）

丁噹邀抗癌康復情侶欣賞演唱會

丁噹首次在成都帶來薩滿鼓演出，即興唱誦原始搖籃曲，將最純粹的聲音獻給現場歌迷，也希望大家能在她的歌聲中敞開心胸，釋放情感、彼此療癒。演出中，丁噹也分享他看到了一對情侶的故事深受感動，並邀請他們到場觀賞演唱會——女孩曾罹患癌症，在過程中受到許多善心人士的無私幫助，康復後兩人決定將這份愛延續，在醫院附近設立愛心小屋，提供患者免費住宿與餐食，成為陪伴他人的溫暖據點，為許多家庭減輕壓力。

丁噹暖心邀抗癌康復情侶欣賞演唱會，更感謝兩人將愛延續。（公關提供）

丁噹感性表示：「謝謝你們把自己的經歷轉化為力量爲更多人服務，真的非常感動。想當面對你們說，你們很棒，謝謝你們。」並特別獻唱〈親人〉送給這對特別的情侶，溫暖氛圍瀰漫全場。