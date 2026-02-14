丁噹《我愛他》MV原型竟是本人真事　酒店捉姦初戀　怒掟蛋糕分手

丁噹唱許多療傷情歌，其實自己也有悲慘經驗。



西洋情人節即將到來，她回憶初戀男友生日，原本要好好幫對方慶生，結果意外抓包男友和小三開房間，相當心酸。

丁噹（Instagram@della_dingdang）

更多丁噹的相片：

+ 21

她透露經典歌曲「我愛他」MV撕心裂肺的劇情來自她真實故事：初戀男友生日，她工作結束後到酒店找他，準備一大群人一起開生日派對，到了酒店，櫃台人員告訴她男友另外還開一間房間，當時她以為是男友送給她的驚喜，沒想到一到房間門就聽到裏面有女生的聲音。

她一敲門瞬間房裏安靜無聲，丁噹大喊：「我知道你在裏面。」當房門一打開，她就看到裏面是對方在跟她在一起前追的女生和女生閨蜜在一起，後來丁噹把原本要送給男友的蛋糕狠砸在牆上，最後兩人也分手了。

+ 2

撇開過往戀情，丁噹年後4月18日帶著「夜遊」夜未眠巡迴演唱會重返高雄巨蛋開唱，日前她到高雄特別到年貨大街辦年貨，本身就喜歡逛年貨大街的她認真採購，買了6大袋年貨回家過年，感受年味的同時也感受到民眾濃厚的人情味，店家一看到丁噹紛紛熱情合照、送禮，還大唱丁噹的經典情歌《我愛他》、《猜不透》，民眾的熱情讓她收獲滿滿。因此丁噹也特別選在情人節這天再度南下高雄，下午5點在高雄捷運美麗島站，擔任一日情歌站長，唱情歌給大家聽。

延伸閱讀：爭議聲中隱退「台灣七寶媽網紅」被爆悄悄轉戰小紅書 已生第8胎

+ 14

延伸閱讀：

等了16年！KAT-TUN亀梨和也宣布來台開唱 演唱會搶票時間曝光

認愛8年女友！77歲葉啟田突拋大喜訊 自豪「性欲沒問題」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】