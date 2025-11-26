Energy丁噹領軍出席平安夜演唱會　化身聖誕老人以歌聲擁抱每個人

以音樂傳遞溫暖能量！Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治於上週驚喜推出公益聖誕歌曲《聖誕夜驚魂》，重新演繹五月天2004年發行的經典奇幻曲目，結合充滿聖誕繽紛元素的全新編曲，再加上多組歌手溫暖合唱的火花，為今年歲末揭開溫馨序曲。而在今年聖誕夜，12月24日（三）晚間8點將在台北大全聯內湖店舉辦《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會，Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治將齊聚舞台，並邀請「影歌雙棲實力女神」蘇慧倫加入卡司，以溫暖而有力量的歌聲陪大家過節。當天不僅每組歌手將帶來精彩演出與驚喜歌曲外，更將聯手合唱《聖誕夜驚魂》，一起用歌聲點亮平安夜！同時也透過實際行動，將現場的感動化作支持社福團體的力量，陪伴更多需要幫助的人度過寒冬。

《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會 12_24晚上8點 大全聯內湖店暖心開唱。(公關提供)

原來世上真的有聖誕老人！蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治這回將化身聖誕老人，搶先在平安夜晚上，把音樂包裝成禮物送給大家。聊到小時候是否收過聖誕禮物，白安分享：「小時候我爸媽都會把聖誕襪放在我房門口，第一個聖誕禮物是香水。」眾人一聽都相當驚訝；丁噹則笑說：「小時候我把鞋子放在窗口外面，但等到天亮把窗戶打開，裡面卻空無一物。」暖男鼓鼓貼心回說：「接下來妳放，每年都會有禮物，我們會幫妳準備！」蕭秉治則表示自己每年都會親手佈置聖誕樹，相當有儀式感。而目前暫停公開演出的Energy也將全員出席，投入早已規劃的慈善演出工作，為公益盡一份心力。

《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會 蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治 輪番上陣。(公關提供)

《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會將與全聯、大全聯以及全聯佩樺圓夢社會福利基金會合作，不僅號召歌迷一起做公益，也邀請多個社福團體到場欣賞演出，讓關懷真正走進需要被看見的角落。此外，在公益演唱會當天，相信音樂也將支持各式社福機構與弱勢族群，捐贈善款給社會上有需要的對象，期盼以最實際的行動回應社會的需要，將每一份愛與力量化作最直接的協助。

Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治將化身聖誕老人 平安夜將歌聲包裝成禮物送給大家。(公關提供)

希望在今年特別的歲末時刻，用最真摯的音符，為城市增添一份節日的幸福感，也期盼每一位到場觀眾，都能在音樂中得到擁抱與安慰。《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會，12月24日晚上8點於台北大全聯內湖店舉辦，用歌聲擁抱每一個人，用愛唱響平安夜。而在11月29日晚上7點，白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治也將出席於台北大全聯內湖店（停車場）的聖誕點燈活動，為2025年聖誕節揭開序幕。