丁噹睽違10年再登小巨蛋　A-Lin驚喜現身鐵肺雙歌姬互飆歌

夜憂傷、夜療傷、夜帶我遨遊！「全民情歌天后」丁噹《夜遊 A Night Tour》小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，11月15、16日於台北小巨蛋接連兩日亮麗登場！丁噹睽違10年再度站上小巨蛋，以七大亮點打造最難忘的「夜遊不夜城」，從舞台、服裝、歌單到驚喜嘉賓一次滿足，與歌迷一起嗨到深夜！

丁噹獻唱〈夜遊〉、〈夜貓〉、〈都是月老惹的禍〉等嗨歌盡情舞動。(公關提供)

丁噹展性感曲線 辣翻全場。(公關提供)

《夜遊》小巨蛋夜未眠演唱會丁噹化身「金耀氣勢女帝」登場，以磅礴氣場開啟今晚不夜城的序幕；夜幕降臨，她與12位劇團演員以《夜遊》照亮今晚的夜。丁噹除了是實力歌手外，也在舞台劇《搭錯車》中飾演女主角阿美，演技備受肯定；這次更攜手「安徒生劇團」將小巨蛋變身為大劇院，在百老匯街頭裡化身掌控自由、縱情遨遊的女王，在絢爛的都市歌舞中盡情舞動！

丁噹與12位劇團演員展現華麗百老匯音樂劇感。(公關提供)

丁噹化身「金耀氣勢女帝」華麗登場。(公關提供)

脫下黃金披風，丁噹帶著14名舞者化身掌管黑夜的「夜貓」正式成為今夜最狂的主角，越夜越野！隨後接連演唱《都是月老惹的禍》、《Natural High》一路走向環形延伸舞台，火力全開勁歌熱舞：「讓我看到你的身體一起搖擺！」更獻上發行超過 17 年、現場演唱次數一隻手數得出的珍貴曲目《閃光燈》，讓歌迷驚喜不已。緊接著端出去年的超夯神曲《星期五晚上》，帶著強而有力、零失誤的「16 蹲」，把全場氣氛推到最高點！

丁噹化身粉蝶光翼女神 為所有人的愛情施下祝福。(公關提供)

丁噹登上5米高空 近距離與高樓歌迷面對面。(公關提供)

接著，一名身穿白裙的女孩悄然現身舞台，在一雙邪魅雙手的捉弄下，經歷了人性失落，最終被地獄使者帶往深淵，現場氣氛也從剛才的歡愉瞬間沉入黑暗。此時，丁噹化身「暗夜天鵝歌姬」，以噹式經典 K 歌《你為什麼說謊》、《冷血動物》、《不是你的錯》揭開療傷篇章，陪著歌迷一起直面傷痛、彼此療癒。相隔10年再度攻蛋的丁噹，見到滿場歌迷相當感動，激動喊：「10年了，我回來了！」除了感謝第一次走進小巨蛋支持她的歌迷外，也特別向10年前就參與過小巨蛋演唱會的歌迷隔空擊掌致意，並向大家致歉：「很抱歉這10年只讓你們在KTV唱我的歌、在家聽我的聲音，久等了，我們終於見面了！」緊接著，她接連帶來《跟自己說晚安》、《明白》、《一半》等一系列失戀療傷系歌曲，用最深刻的情感唱出愛情的創傷，也用歌聲陪大家一起跟自己、跟那些逝去的心動，輕輕說聲晚安。

丁噹讓小巨蛋瀰漫浪漫氛圍。(公關提供)

A-Lin驚喜擔任嘉賓，與丁噹一同鐵肺飆歌。(公關提供)

在丁噹的療癒歌聲中與過往情感深深地告別後，現場氣氛隨即轉入奇幻的異世界，綠光飛天猴踩著直排輪穿梭舞台，向幸運觀眾發送螢光花束與浪漫氣球，與全場分享愛與歡樂。此時丁噹化身「粉蝶光翼女神」，驚喜於場館後方現身，並搭上5米高空七彩幻光蝴蝶舞台獻唱《花火》、《我不怕》、《一個人不可能》，近距離與三樓歌迷面對面，並飛越搖滾區觀眾，展現華麗浪漫的視覺震撼。丁噹坦言，其實在高空唱歌相當害怕：「你們知道我剛剛腿有多抖嗎？」並笑說在天上唱《我不怕》時，要假裝告訴自己不怕：「其實怕得要命！」只為了呈現最美的樣子給觀眾。漫天蝴蝶紙花紛飛，仿生蝴蝶在場館中自由穿梭，萬蝶齊飛的夢幻場景彷彿替所有人的愛情施下祝福，讓整個小巨蛋瞬間化為最浪漫的奇幻國度。

丁噹為A-Lin暖心煮一碗〈洋蔥〉湯。(公關提供)

丁噹經典情歌連發 陪歌迷直面傷痛、彼此療癒。(公關提供)

自己一人與觀眾一起K歌已不夠，這次小巨蛋演唱會，丁噹特別邀請「金曲歌后」A-Lin一同「鐵肺」飆歌！隨著前奏響起，A-Lin從升降台驚喜登場，現場沸騰歡呼不斷。兩人攜手合唱《失戀無罪》，互飆高音，火花四射，A-Lin一開口就幽默說：「我剛剛才下班，你不覺得我很像空姐嗎？謝謝丁噹邀請我來演唱會，今天我是空姐的裝扮，歡迎有空可以來我的飛機坐一下！」讓全唱笑成一片。兩人手牽手走向延伸舞台，丁噹問道：「一個人有時候會不會很孤單」，A-Lin說：「妳可以為我煮一碗湯嗎？我想要一層一層剝開的洋蔥湯」，隨後兩人再帶來經典歌曲《洋蔥》，層層高音直擊觀眾心靈，讓人忍不住盡情療癒、好好哭一場。

丁噹攜14位舞者性感震撼小巨蛋。(公關提供)

丁噹將小巨蛋打造成「夜遊不夜城」與觀眾嗨整晚。(公關提供)

隨著演唱會接近尾聲，丁噹演唱《親人》時，歌迷驚喜排出「520 ♥ DELLA WE ♥ U」字樣。丁噹一步一步走在環形延伸舞台，緩緩而親近地仔細看著歌迷送上的這份禮物，心裡感動萬分。丁噹也回首出道18年的心路歷程，謝謝所有歌迷的陪伴，也讓她睽違10年重返小巨蛋能兩場雙雙完售：「謝謝你們今天還有明天，讓演唱會坐滿滿！」接著丁噹也驚喜公布《夜遊》夜未眠巡迴演唱會，將於2026年4月18日前進高雄巨蛋開唱，11月29日中午12點 拓元售票系統開賣，消息一出觀眾呼聲連連，期待明年能再與女神共度不夜城之夜

歌迷驚喜排字520 DELLA WE LOVE U，丁噹感動萬分。(公關提供)

丁噹《夜遊》小巨蛋夜未眠演唱會首日開唱。(公關提供)

首場演出日由Ray黃霆睿以及琳誼 Ring擔任開場嘉賓，首先由黃霆睿一連帶來多首自己的創作歌曲《蕭邦aka鋼琴詩人》、《我們》，他說：「謝謝噹姐讓我有機會跟大家分享音樂！」接著邀請琳誼上台一起合唱與五月天阿信共同製作的《我用了多少的十年才明白》，讓歌迷大飽耳福。琳誼說：「今天很開心來噹姐演唱會唱歌給大家聽，謝謝噹姐給我這個舞台！」並帶來新專輯《名偵探琳誼 My Ring World》裡，與蕭煌奇合作的歌曲《帶你去逛街》，用甜甜的嗓音讓全場彌滿著幸福的氛圍。

Ray黃霆睿、琳誼Ring合唱〈我用了多少的十年才明白〉。(公關提供)

開場嘉賓 琳誼Ring。(公關提供)

這次丁噹《夜遊》小巨蛋夜未眠演唱會，特別首度引進泰勒絲、Lady Gaga 指定使用的 ALEXA 35 Live 電影級攝影機，讓「南港泰勒絲」丁噹享有與國際巨星同等規格的頂級待遇，全場以電影質感捕捉最美的丁噹！《夜遊》小巨蛋夜未眠演唱會首日，在歌迷的安可與熱情呼聲中圓滿落幕。昨日（11/16）展開第二場演出，期待再與大家一起嗨翻小巨蛋！