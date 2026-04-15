中年好聲音4丨尤淑情自爆曾遇低潮放棄音樂夢　姚兵清唱驚艷全場

《中年好聲音4》將於4月19日晚8點翡翠台播映「團隊搶分戰」下半場，上演「尤淑情隊」Vs「吳亦偉隊」，兩隊選手進行六次一對一PK賽，勝出者可為自己的隊伍贏得一分。六個回合結束後，高分隊伍全員晉級，低分隊伍則要淘汰兩人，若果打和便各自淘汰一人。



《中年好聲音4》將於4月19日晚8點翡翠台播映「團隊搶分戰」下半場。（公關提供）

尤淑情暢談音樂路

貴為《中4》其中一位大熱選手尤淑情，賽前接受製作組訪問暢談自己的音樂路。尤淑情表示4、5歲已參加歌唱比賽，獲獎無數，但亦遇過低潮，慢慢失去信心。她坦言21歲開始經營美容生意，便煞停了唱歌事業，直至她看《中3》發現不少朋友參加，內心的火再次燃燒，似有聲音叫她參加比賽，於是便下定決心參加《中4》。尤淑情坦言以前參加其他比賽的感覺，都不及《中4》強烈，覺得終於找到適合自己的舞台，希望全世界的人都聽到她唱歌，以及取得好成績。

尤淑情接受製作組訪問，盡訴心中情。（公關提供）

尤淑情挑戰《也許明天》

回到比賽，尤淑情以澎湃又充滿感情的歌聲演繹張惠妹難度極高的《也許明天》，每當她飆高音，評審張佳添睇到一齊嗌兼舉手指向上，十分享受，之後張佳添更叫海兒嘗試挑剔尤淑情的唱功，非常搞笑。

尤淑情唱張惠妹歌曲《也許明天》。（公關提供）

姚兵大膽突破獲讚

姚兵表示要突破自己，打破以往「穩陣」作風，同樣選唱難度屬「跳崖歌」的《懸崖》，開首更清唱超過30秒，獲主持車婉婉讚大膽及勇於新嘗試。出名「冷血」的周國豐讚姚兵唱出臨跳崖前肝腸寸斷的感覺，張佳添則笑言Feel到姚兵唱出男士中年危機的感覺。

姚兵甫開聲清唱一大段，可謂唱功大考驗。（公關提供）

吳亦偉改編《我愛你》

至於身為音樂人的吳亦偉演繹盧廣仲歌曲《我愛你》，他重新改編歌曲，唱出自己版本的《我愛你》。吳亦偉表示第一次當隊長，選唱此歌是送給隊友，看到大家一齊進步很開心。谷婭溦非常欣賞吳亦偉，再次讚他能寫、能編、能唱及能表演，是《中1》至《中4》以來第一個「全能ACE」！想知同樣獲得評審高度評價的尤淑情、姚兵和吳亦偉，是否同樣取得高分數？就要收看周日晚8時播映的《中年好聲音4》。