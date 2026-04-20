w-inds.演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表
「w-inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES” in Hong Kong」演唱會將於2026年07月26日(星期日)在亞洲博覽館5號館AsiaWorld-Expo, Hall 5舉行，w-inds. crew風飯可以優先購買門票，並會在有待官方公佈開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
w-inds.演唱會2026香港 | 詳情
演唱會日期：7月26日(星期日)
演唱會時間：晚上7:00
演唱會地點：亞洲博覽館5號館AsiaWorld-Expo, Hall 5
公開發售平台 ：KKTIX
門票價錢：$1480／$980
w-inds.演唱會2026香港 | w-inds. crew風飯優先購票
優先訂票渠道：w-inds. crew風飯訂票
門票發售時間：4月24日上午10:00至4月28日 晚上 11:45
門票價錢：$1480（需加上手續費）
座位將由主辦機構全權隨機分配，所分配的門票不能更換或退票。
正式公開發售日期將稍後公布
w-inds.演唱會2026香港 | 交通
【1】巴士：
九龍：
E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）
E22P｜航天城 ↔ 油塘
E22X｜航天城 ↔ 油塘
新界：
A30｜機場 ↔ 梨木樹
A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）
A32｜機場 ↔ 葵涌邨
A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站
A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）
A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）
A37｜機場 ↔ 朗屏站
A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站
A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）
A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）
E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）
E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）
E36P｜航天城 ↔ 上村
E41｜航天城 ↔ 大埔頭
港島：
E11｜航天城 ↔ 天后站
E11A｜航天城 ↔ 天后站
離島、機場及口岸：
A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭
B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）
S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）
S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）
【2】港鐵 ：
（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47
（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72
（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80
*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。