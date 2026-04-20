w-inds.演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

「w-inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES” in Hong Kong」演唱會將於2026年07月26日(星期日)在亞洲博覽館5號館AsiaWorld-Expo, Hall 5舉行，w-inds. crew風飯可以優先購買門票，並會在有待官方公佈開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



w-inds.決定來港再開公演。（IG@w_indsofficial）

w-inds.演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：7月26日(星期日)

演唱會時間：晚上7:00

演唱會地點：亞洲博覽館5號館AsiaWorld-Expo, Hall 5

公開發售平台 ：KKTIX

門票價錢：$1480／$980

「w-inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES” in Hong Kong」海報（Facebook＠G Music(HK)Ltd）

w-inds.演唱會2026香港 | w-inds. crew風飯優先購票

優先訂票渠道：w-inds. crew風飯訂票

門票發售時間：4月24日上午10:00至4月28日 晚上 11:45

門票價錢：$1480（需加上手續費）

座位將由主辦機構全權隨機分配，所分配的門票不能更換或退票。

正式公開發售日期將稍後公布



w-inds.是日本男子歌舞團體。（IG@w_indsofficial）

w-inds.演唱會2026香港 | 交通

【1】巴士：

九龍：

E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）

E22P｜航天城 ↔ 油塘

E22X｜航天城 ↔ 油塘

新界：

A30｜機場 ↔ 梨木樹

A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）

A32｜機場 ↔ 葵涌邨

A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站

A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）

A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）

A37｜機場 ↔ 朗屏站

A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站

A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）

A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）

E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）

E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）

E36P｜航天城 ↔ 上村

E41｜航天城 ↔ 大埔頭

港島：

E11｜航天城 ↔ 天后站

E11A｜航天城 ↔ 天后站

離島、機場及口岸：

A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭

B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）

S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）

S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）

【2】港鐵 ：

（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47

（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72

（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80

*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。