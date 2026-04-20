五月天怪獸晒一家四口合照宣布二胎得子　更喊話：有超多結他借你

台灣天團五月天團長兼結他手怪獸（溫尚翊）於2026年4月20日帶來天大喜訊！他在社交平台正式宣布二胎得子，與妻子「嫣嫣」成功湊成一個「好」字，長女「詠詠」亦正式榮升做姐姐。怪獸更大方晒出一家四口的溫馨合照，字裏行間充滿了為人父的喜悅與溫柔。



台灣天團五月天團長兼結他手怪獸（溫尚翊）。（IG@m0oo0nster）

五月天怪獸驚喜宣布二胎得子。（IG@m0oo0nster）

怪獸溫馨告白愛子：「快樂是唯一的期許」

怪獸在帖文中深情地向剛出生的寶貝兒子告白：「謝謝你來到這個世界、來到這個家，我和媽媽、姐姐都等不及要跟你一起玩了。愛你，兒子。」 他感性地分享了自己對幸福的定義，認為「在最平常的日子裏亂開玩笑都可以笑得很開心」，這就是他心中最真實、最嚮往的幸福樣貌。對於兒子的未來，怪獸表示沒有過多的苛求，強調：「快樂是我對你唯一的期許」，並承諾會好好引導孩子去「愛自己與世界」，字裏行間充滿了為人父的溫柔。

怪獸在推文中溫馨告白愛子，並分享了許多未來與兒子互動的美好設想。（Facebook@五月天 怪獸）

幽默設想未來互動 霸氣推銷私伙結他

除了感性的父愛宣言，怪獸亦不改幽默本色，提早設想了未來與兒子的各種趣味互動與「約定」。

網民與怪獸好友紛紛現身送上祝福。（IG@m0oo0nster）

怪獸搞笑地表示，期待未來與兒子一起打籃球時，要毫不留情地給他「蓋火鍋」（封阻）；又或者已經盤算好將來要跟兒子分工合作，一起處理家務。身為天團的御用結他手，怪獸更霸氣又幽默地對兒子喊話，如果將來想學結他，爸爸這裏「有超多厲害的結他可以借你」！

Facebook的大批網民亦到場賀喜，祝福怪獸一子一女是為好。（Facebook截圖）

微博網民搞笑表示要讓怪獸兒子遠離奧特曼（超人），避免被打倒。（微博截圖）

5525巡演期間寶寶降臨 阿信早有預兆？

特別值得一提的是，這個可愛的小生命是在五月天「5525世界巡迴演唱會」期間誕生的，因此也被粉絲們親切地稱為「巡演寶寶」。

因為是在五月天「5525世界巡迴演唱會」期間誕生的，因此這位天降寶寶也被粉絲們親切地稱為「巡演寶寶」。（IG@imayday55555）

更有眼尖的粉絲回想起，在今年3月28日的演唱會上，主唱阿信在Talking環節曾感性地說過一段話：「故事繼續往前展開，怪獸的新的起點，你們每個人新的起點都準備好了嗎，準備好要走向新的故事了嗎！」如今喜訊一出，大家都恍然大悟，認為阿信當時的發言似有預兆，早就在為好兄弟迎接新生命、邁向人生新故事埋下溫馨的伏筆！