KKBOX香港風雲榜2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

《第八屆 KKBOX 香港風雲榜 － Music Reborn》將於2026年6月28日（星期日）在亞洲國際博覽館 Arena舉行，會在KKTIX開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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《第八屆 KKBOX 香港風雲榜 － Music Reborn》將於2026年6月28日（星期日）在亞洲國際博覽館 Arena舉行。（ig@kkbox_hk）

KKBOX 香港風雲榜2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年6月28日（星期日）

演唱會時間：7PM（6:15PM 起有暖場活動）

演唱會地點：亞洲國際博覽館 Arena

門票價錢：HK$1,280／HK$1,080／HK$880／HK$680

（門票組合包含指定區域門票一張 + KKBOX 60天音樂服務）

KKBOX 香港風雲榜2026香港 | 國泰會員優先換領

門票發售時間：4月27日 (星期一) 中午12點 - 5月6日 (星期三)

KKBOX 香港風雲榜2026香港 | Katch 平台換領

優先訂票渠道：Katch

門票發售時間：5月7日（星期四）中午12點

KKBOX 香港風雲榜2026香港 | KKBOX香港付費會員優先訂票

優先訂票渠道：KKTIX

門票發售時間：5月11日 (星期一) 中午12點

KKBOX 香港風雲榜2026香港 | 公開發售

公開發售平台 ：KKTIX

公開開賣日期：5月12日（星期二）

公開開賣時間：中午12點

KKBOX 香港風雲榜2026香港 | 演出嘉賓

許志安、Anson Lo 盧瀚霆、Edan 呂爵安、Feanna 黃淑蔓、晚安莉莉、陳華、Janice Vidal 衛蘭、Jer 柳應廷、姜濤、Lili Forest 木子、張繼聰、馬天佑、moon tang、Stephen 馮德倫、Stephy 鄧麗欣、魏如萱 waa wei、蕭秉治、廿四味

*（依英文名字順序排列）

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KKBOX 香港風雲榜2026香港 | 座位表

有待官方公佈

KKBOX 香港風雲榜2026香港 | KKTIX 3個搶票技巧

技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面

建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。

技巧2｜迅速填妥資料

因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！

技巧3｜預先熟習演唱會詳情

KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。

第八屆 KKBOX 香港風雲榜2026香港 | 交通

【1】巴士：

九龍：

E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）

E22P｜航天城 ↔ 油塘

E22X｜航天城 ↔ 油塘

新界：

A30｜機場 ↔ 梨木樹

A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）

A32｜機場 ↔ 葵涌邨

A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站

A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）

A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）

A37｜機場 ↔ 朗屏站

A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站

A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）

A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）

E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）

E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）

E36P｜航天城 ↔ 上村

E41｜航天城 ↔ 大埔頭

港島：

E11｜航天城 ↔ 天后站

E11A｜航天城 ↔ 天后站

離島、機場及口岸：

A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭

B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）

S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）

S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）

【2】港鐵 ：

（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47

（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72

（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80

*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。