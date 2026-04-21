Gordon Flanders演唱會圓滿落幕　MC張天賦任嘉賓台上公開追歌債

Gordon Flanders一連兩場《New Classics Live 2026》演唱會日前於麥花臣圓滿落幕。演唱會門票一開賣即被搶購一空，現場更吸引大批圈中好友到場力撐，包括Dear Jane、洪嘉豪、moon tang、COSTANCE康堤、Nancy Kwai、Kiri T、 康聰@Zpecial、煒賢@Zpecial、肥仔@Error及Dark黃明德等，場面熱鬧。



Gordon Flanders演唱會圓滿落幕。（公關提供）

Gordon演唱會翻唱《Rosy》打頭陣

Gordon以一身西裝配上超大紅色領呔登場，以翻唱方大同歌曲《Rosy》打頭陣令樂迷驚喜萬分，Gordon更走到觀眾席與樂迷近距離以木結他自彈自唱為moon tang作曲的《夜闌人靜》，而演唱其新歌《可以不可以》時MC張天賦更驚喜現身，Gordon亦有分享自己當初於尖沙咀busking 時已認識MC，其實比認識洪嘉豪更早，MC 亦於台上公開追歌債叫Gordon找數，怎料Gordon突然分享其實二人都「有條數未找」，原來二人曾經為《花海》而排過舞，可惜最後不了了之，MC更說：「（找唔找數）梗係唔係由你決定㗎嘛，梗係由你班fans決定啦！」立即引來全場尖叫。及後Gordon表示很感激MC當初選擇《花海》，MC亦很感謝Gordon為他寫了這首歌，MC更“打蛇隨棍上”：「你寫多啲歌比我啦！」更叫現場樂迷比壓力Gordon”找數”！

Gordon演唱會翻唱《Rosy》打頭陣。（公關提供）

Gordon直言演唱會後如釋重負

Show後Gordon直言有如釋重負的感覺：「因為未試過連開兩場啦，同埋對上一次開show都只不過係我嘅第一次，今次就係第二次，我覺得完全係一個新開始同埋新嘗試亦都係新挑戰，今次演唱會Run Down就用一個pairing嘅方式，一首喺我自己新專輯入面嘅歌之後再pairing十首我覺得經典、想去致敬嘅歌或者係一啲影響我好深嘅歌，開場頭兩首歌我用咗方大同嘅《Rosy》咁我覺得呢首歌嘅vibe同我嘅新碟入面第一首歌《搖曳》個vibe都好似，咁所以我就將佢兩首擺埋一齊做一個pairing。

Gordon直言演唱會後如釋重負。（公關提供）

Gordon與MC張天賦合唱《可以不可以》

他亦有分享說今次邀請MC任演唱會嘉賓是希望為觀眾帶來新鮮感，亦希望可以於演唱會上首唱他們的新歌《可以不可以》送給現場觀眾，對於這次演唱會對自己的評分及Show後可有同公司請假休息，他說：「如果100分滿分第一場我會畀65（分）啦，我覺得好嘅部份就係我啲樂器玩得幾好嘅第一場，今日就70（分）啦！因為演唱會最重要都係「唱」吖呀嘛，哈哈！我覺得今日唱得好過尋日，我唔會對自己太harsh，但係我覺得可以繼續努力！完show之後有個假期嘅但係好短，放三四日就會返嚟香港，因為趕住其他嘅演出同埋我想快啲做新碟嘅歌比大家聽，大家家等我出新歌呀！」