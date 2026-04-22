李克勤澳門開騷萬張門票開賣秒空　秦昊驚喜助陣合唱經典掀高潮

李克勤日前一連兩晚於澳門倫敦人開show，近一萬張門票一開賣即秒殺，大批歌迷成功撲飛逼爆會場。李克勤請來《披荊斬棘的哥哥》節目中的拍檔秦昊任演唱會嘉賓。



李克勤於澳門倫敦人開show。（公關提供）

李克勤演唱會場面壯觀

一開場克勤已經「不留手」，以「升空」姿態由舞台直飛上半空登場，視覺效果震撼到全場嘩嘩聲。觀眾除了不停歡呼，尖叫聲更此起彼落，成功炒熱氣氛。今次克勤更特別「升級加碼」，音樂編排落足心機，不單止請來澳門合唱團合作，更邀得香港管弦樂團首席王敬助陣，整個演出即時升呢，而多首經典歌重新編排後氣勢磅礡，配合現場樂隊演繹，感染力強，觀眾不停揮動螢光棒及電話燈海作應援，場面壯觀。

李克勤演唱會場面壯觀。（公關提供）

李克勤與粉絲親密互動

演唱會上，克勤亦有跟觀眾的互動環節，唱《一生想您》前，克勤對觀眾笑謂：「其實我個show都唔一定係咁嚴肅嘅。譬如跟住呢首歌，就係我同你哋互動嘅一個環節。」就是克勤唱歌時，背後的大屏幕會播放出克勤的舊照，同時鏡頭亦會捕捉其中一位觀眾，只要觀眾跟着舊照擺甫士及表情就可以，如果做得好，更會得到克勤的簽名禮物，全場立即歡呼，克勤即笑說：「講咗半日都冇反應，有禮物就有反應啦。」再次引起全場大笑。

李克勤與粉絲親密互動。（公關提供）

秦昊任嘉賓玩梗全場大笑

今次演唱會克勤請來《披荊斬棘的哥哥》節目中的拍檔秦昊任嘉賓，二人於台上大放笑蛋。秦昊一開口就話：「今天我有準備一些就是『你們的年代』......不是......」說到一半突然停下來，全場觀眾即爆笑，克勤即謂：「你小心說話啊。」秦昊接住說：「就是我們年代的一些老歌。」克勤笑着問：「看你準備了甚麼歌？」秦昊答：「我覺得你肯定是聽過的，因為畢竟是『你們的』......我們的年代的歌，哈哈。」克勤裝作無奈話：「好，來。」又引來一陣笑聲。隨後二人合唱《風的季節》、《偏偏喜歡你》、《漫步人生路》，全場觀眾聽到如癡如醉。演唱會尾聲，克勤接連送上多首代表作，全場觀眾幾乎由頭唱到尾，將整晚氣氛推至高峰。為這個歷時三年的音樂企劃畫上圓滿句號。