李克勤父子檔上陣推新歌　預留3日拍MV竟被親生仔Ryan嫌棄？

李克勤於3月2日推出了全新單曲《你的愛情回不來》。不過今次焦點除了是克勤的靚聲，更有他身後的新晉導演，原來是他的大仔Ryan！正在美國攻讀電影的Ryan，今次處男下海為老竇執導MV，認真虎父無犬子。



新歌MV阿仔執導 李克勤信任新派視角

新歌《你的愛情回不來》走深情路線，克勤用沉厚而克制的聲線，唱出告別後那種表面平靜、內心洶湧的感覺，歌詞中的風、天際及灰雲，全部充滿畫面感。

提到今次父子檔上陣，克勤指絕對並非「玩玩吓」，「Ryan喺美國讀緊電影，佢係新派導演，而我一直對自己作品好嚴謹，唔會拎嚟開玩笑。但我信得過佢，覺得佢可以帶到新視角俾我。」這份來自爸爸的信任，成就這次極具意義的合作。

李克勤被Ryan一句搞到哭笑不得

不過拍攝期間發生一段小插曲，克勤原本預留三天檔期給Ryan慢慢拍，不過Ryan竟然反傳統，克勤笑說：「佢話：『你唔使拍足三日，你嗰Part只需對嘴，其餘交俾專業演員做啦！』」一句調皮的「溫馨提示」，即把克勤弄到哭笑不得，但同時又感受到兒子對自己作品的認真及執著。雖然這是Ryan首次執導，但克勤坦言去到現場完全不會放軟手腳，更會用專業標準嚴格要求，希望Ryan可以透過今次實戰，繼續成長、進步。

而MV男女主角則找來楊天宇（Angus）及鍾雅婷演出，整個MV於日落海邊取景，透過女主角的記憶碎片，重現一段愛情由親密、爭吵到放手的過程。影像跟克勤的歌聲互相交織，睇到十分揪心。《你的愛情回不來》由劉昊霖、趙大白填詞，劉昊霖作曲，餘真編曲，星舟愛樂樂團負責弦樂部分，陣容鼎盛。