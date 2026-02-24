李克勤巡演為「逗」利是盡顯功架　黃子華更「不知醜」狂收紅包

農曆新年剛過，香港藝人無論在海外還是內地開工，都充分感受到新年「逗利是」（收紅包）的熱烈氣氛！58歲的李克勤近日在美國開演唱會時，就出動「撈魚網」狂收粉絲紅包，場面搞笑又溫馨；另一邊廂，65歲的「子華神」黃子華日前在廣州為新戲《夜王》謝票時，亦大方狂收街坊利是，更爆出「不知醜逗到九十九」的爆笑金句，盡顯幽默本色。



李克勤日前就參加了內地深圳衛視春晚。（小紅書）

李克勤美國化身「撈金魚」 為「兜」利是盡顯功架

曾為《無間道III終極無間》、《賭場風雲》等經典影視作品獻唱的李克勤，去年11月雖受岳父因債務問題與小舅脫離父子關係的家庭是非困擾，但無阻他新年開工的好心情。

李克勤在美國舉行演唱會時，發現有人想派利是，隨即暫停了演唱會。（抖音）

近日李克勤在美國舉行演唱會，適逢春節期間，大批海外華人歌迷紛紛湧到台前派利是，希望藉著這項習俗送上平安與祝福。然而，由於舞台設計較高，李克勤難以徒手接過粉絲的心意。但經驗老到的李克勤隨即暫停演唱，拿出了一把橙色的撈網，更熟練地走到舞台邊緣「打撈」紅包。

但經驗老到的李克勤從拿出了一把橙色的撈網，更熟練地走到舞台邊緣「打撈」紅包。（抖音）

李克勤一邊彎腰用網兜裝利是，一邊全程禮貌地鞠躬致謝，畫面極具喜感。（抖音）

過程中，李克勤一邊彎腰用網兜裝利是，一邊全程禮貌地鞠躬致謝，畫面極具喜感。大批網民被此舉逗樂，笑指他「喺舞台撈金魚」、「呢個就係廣東人講個兜利是」、「下次應該帶支伸縮棍」。對於極少數質疑他收紅包是否得宜的聲音，大批網民隨即護航，強調這是香港演唱會的新春文化，重點在於祝福的心意，而非金錢數字，更盛讚他「業務能力與人品雙在線」，相當接地氣。

網民強調此舉在於祝福的心意，而非金錢數字。（網上圖片）

更有網民盛讚他「業務能力與人品雙在線」，相當接地氣。（抖音）

65歲黃子華廣州謝票 豪言收利是不需廉恥

大年初四於兩廣地區（廣東省、廣西壯族自治區）率先上映的電影《夜王》大受歡迎，2月20日，男主角黃子華現身廣州進行路演謝票，期間更與未有到場的拍檔鄭秀文（Sammi）連線互動。Sammi笑言兩人合作「完全冇代溝」，子華即發揮搞笑本色接招：「梗係啦！我從小就聽鄭秀文唱歌！」

《夜王》男主角黃子華日前現身廣州進行路演謝票。（小紅書）

由於活動正值新春佳節，熱情的廣州街坊紛紛向子華派利是。面對大家的熱情，一向幽默的黃子華大方收下祝福，更爆出連環金句回應習俗規則：「收利是不要廉恥」、「只要不知醜，利是逗到九十九」。

至今65歲仍未婚的子華神狂收紅包。（小紅書）

黃子華一邊收下祝福一邊爆出金句：「收利是不要廉恥」、「只要不知醜，利是逗到九十九」。（小紅書）

由於廣東習俗是「未結婚都可以逗利是」，至今65歲仍未婚的子華神自然可以「名正言順」地收下大家的祝福。

廣東習俗是「未結婚都可以逗利是」。（網上圖片）

網民更誤會了黃子華，還以為是黃子華派利是。（網上圖片）

此外，他多次坦言自己絕對「不服老」，雖然已到了合資格申請「長者優惠」的年紀，但黃子華擔心自己長得太年輕，會被誤會盜用他人證件，更在採訪中豪言自己「到死都不會用綠卡（樂悠咭）！」