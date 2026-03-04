巫啟賢爆《蒙面歌王》內幕　被逼扮不識李克勤　再揭華仔半罐即醉

「華語歌王」巫啟賢上台灣中天綜合台《綜藝OK啦》，細數出道43年來經歷過的大小事，其中讓他覺得最委屈的就是被指控非法演出：「唱片公司也希望每場演出都是合法的，所以都會去申請演出證，但有關單位都會說『不用申請啦！幾十年來都這樣，你們就去演出吧！』」



來自馬來西亞的巫啟賢也還原當時所發生的狀況：「我的歌那時候還挺紅的，我出新唱片，台南有兩家PUB想請我去演出，那我只能去一家，結果去了這家就得罪另一家，另一家就去告發我，我無端端地變成非法演出，就禁止我5年不能入境，我真的是比竇娥還冤啊！」

巫啟賢（微博@巫啟賢）

巫啟賢還透露擔任歌唱節目評審的幕後祕辛：

《蒙面歌王》有些歌手一簽就簽了3期，當時李克勤一出來唱，現場的觀眾都在叫『李克勤』，我跟他那麼熟，我怎麼可能聽不出來？但導演就在我耳機裡說『李克勤簽了3期，不能這1期就把他的面具揭下來，我們會違約』。

在場來賓聽了都很好奇他如何應對？巫啟賢接著說：「我說『我跟李克勤太熟了，你唱歌雖然很像他，但還欠一點李克勤的火候，所以你不是李克勤』，結果播出之後，網絡全部就罵我了，我有苦說不出啊！」類似的狀況還不止發生過一次：

因為我那次表現很好，這個節目我又做了5年，但真的很難，陶喆上去也一樣，每個人都站起來說『陶喆！我喜歡你』！我耳機又響起『巫老師，陶喆也簽了3期』。

當日李克勤參加《蒙面歌王》時，身為評判之一兼曾為克勤作歌的巫啟賢，竟然認不出克勤的歌聲，被網友狠批做戲。（微博圖片）

巫啟賢還爆料劉德華的酒量超級差：「1994年我去香港，劉德華找我製作他的專輯，我寫了一首歌叫做《天天開心》，是一首比較藍調的歌曲，那這種歌曲就希望能有點酒意。」他也分享在錄音室發生的趣事：

我到錄音室就問他『能喝嗎』？他說『可以，沒問題！你看我們拍戲都喝很多』，我就說『那喝罐啤酒，因為這首歌需要一點酒意』，結果喝完後，是我把他扶進去錄音室的，還沒錄完又把他扛出來送走，他大概喝半罐就掛了，所以不要相信他電影裡喝的那些酒，那些都是茶。

