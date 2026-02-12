李克勤演唱會2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表

李克勤「我們的樂章」演唱會澳門站將於2026年4月18日（星期六）、19日（星期日）在澳門倫敦人綜藝館舉行，會在金光票務、澳門售票網、大麥網、貓眼、uutix開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



李克勤「我們的樂章」演唱會將於4月18日（星期六）、19日（星期日）在澳門倫敦人綜藝館舉行。（澳門倫敦人FB）

李克勤演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：4月18日（星期六）、19日（星期日）

演唱會時間：晚上8時（六）、晚上7時（日）

地點：澳門倫敦人綜藝館

門票價錢：澳門幣/港幣 VIP $1,680｜A 區 $1,380｜B 區 $980｜C 區 $580

李克勤演唱會2026澳門 | 公開發售

公開發售平台 ：金光票務、澳門售票網、大麥網、貓眼、uutix

公開開賣日期：有待官方公佈

公開開賣時間：有待官方公佈

李克勤演唱會2026澳門 | 座位表

李克勤「我們的交響樂」演唱會座位圖。（僅供參考）

李克勤「我們的交響樂」演唱會座位圖。（金光票務）

李克勤演唱會2026澳門 | 大麥 4 個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。